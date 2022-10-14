Активист из ЯНАО рассказал о помощи мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 113 тысяч рублей. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем телеграм-канале.

«Всем доброго вечера, огромное спасибо Геннадию. Все я дома. Отвезли рюкзаки, котелки, фляжки, бабину веревки на 700 метров, казаны с печкой на 22 литра и карабины. Итог 113 016 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным из ЯНАО купили генератор. Закупкой занимался все тот же активист Алексей Шевцов. Он также сообщил, что ранее были закуплены и переданы мобилизованным печки буржуйки.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

Котелки и фляжки для мобилизованных из ЯНАО telegram-канал Алексей Шевцова

Закуплены казаны для мобилизованных из ЯНАО telegram-канал Алексей Шевцова