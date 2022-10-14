14 октября 2022
13 октября 2022

Активисты ЯНАО отправили военным котелки и фляжки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Активист из ЯНАО рассказал о помощи мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 113 тысяч рублей. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем телеграм-канале.

«Всем доброго вечера, огромное спасибо Геннадию. Все я дома. Отвезли рюкзаки, котелки, фляжки, бабину веревки на 700 метров, казаны с печкой на 22 литра и карабины. Итог 113 016 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным из ЯНАО купили генератор. Закупкой занимался все тот же активист Алексей Шевцов. Он также сообщил, что ранее были закуплены и переданы мобилизованным печки буржуйки.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

Котелки и фляжки для мобилизованных из ЯНАО
Закуплены казаны для мобилизованных из ЯНАО
Для мобилизованных из ЯНАО закуплено 700 метров веревки

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Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 113 тысяч рублей. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем телеграм-канале. «Всем доброго вечера, огромное спасибо Геннадию. Все я дома. Отвезли рюкзаки, котелки, фляжки, бабину веревки на 700 метров, казаны с печкой на 22 литра и карабины. Итог 113 016 рублей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным из ЯНАО купили генератор. Закупкой занимался все тот же активист Алексей Шевцов. Он также сообщил, что ранее были закуплены и переданы мобилизованным печки буржуйки. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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