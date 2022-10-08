В ЯНАО активисты приобрели генератор для мобилизованных земляков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем telegram-канале.

«Дорогие земляки. Вчера пообщался с бойцами из Муравленко, очень отличные ребята. Просят купить им генератор для полевых условий. Давайте им тоже поможем, просили они немного, стоимость генератора 17 441 рублей», — написал Алексей Шевцов.

Он также сообщил, что ранее были закуплены и переданы мобилизованным печки буржуйки. Ребята из Пуровского района получили от активиста машинки для стрижки.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты из ЯНАО отчитались о помощи мобилизованным. Все тоже ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 100 тысяч рублей.