08 октября 2022
07 октября 2022

Мобилизованным из ЯНАО купили генератор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, снаряд, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, экипировка, спальный мешок
В ЯНАО активисты приобрели генератор для мобилизованных земляков Фото:
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Мобилизация в России

Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем telegram-канале.

«Дорогие земляки. Вчера пообщался с бойцами из Муравленко, очень отличные ребята. Просят купить им генератор для полевых условий. Давайте им тоже поможем, просили они немного, стоимость генератора 17 441 рублей», — написал Алексей Шевцов.

Он также сообщил, что ранее были закуплены и переданы мобилизованным печки буржуйки. Ребята из Пуровского района получили от активиста машинки для стрижки.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты из ЯНАО отчитались о помощи мобилизованным. Все тоже ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 100 тысяч рублей.

Мобилизованные из ЯНАО получили генератор от активиста Алексея Шевцова

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем telegram-канале. «Дорогие земляки. Вчера пообщался с бойцами из Муравленко, очень отличные ребята. Просят купить им генератор для полевых условий. Давайте им тоже поможем, просили они немного, стоимость генератора 17 441 рублей», — написал Алексей Шевцов. Он также сообщил, что ранее были закуплены и переданы мобилизованным печки буржуйки. Ребята из Пуровского района получили от активиста машинки для стрижки. Ранее URA.RU сообщало, что активисты из ЯНАО отчитались о помощи мобилизованным. Все тоже ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 100 тысяч рублей.
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