Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем telegram-канале.
«Дорогие земляки. Вчера пообщался с бойцами из Муравленко, очень отличные ребята. Просят купить им генератор для полевых условий. Давайте им тоже поможем, просили они немного, стоимость генератора 17 441 рублей», — написал Алексей Шевцов.
Он также сообщил, что ранее были закуплены и переданы мобилизованным печки буржуйки. Ребята из Пуровского района получили от активиста машинки для стрижки.
Ранее URA.RU сообщало, что активисты из ЯНАО отчитались о помощи мобилизованным. Все тоже ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 100 тысяч рублей.
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