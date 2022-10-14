Екатеринбуржец купил мошеннице из «Тиндера» билеты в театр за 40 тысяч рублей

15 октября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга перешел на фейковый сайт, который ему скинула знакомая из «Тиндера», и с его карты списали крупную сумму Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбуржец лишился больше 40 тысяч рублей после знакомства с девушкой в популярном приложении. Она скинула ему ссылку на фейковый сайт, где он должен был купить билеты в театр, в итоге с его карты списали сначала 2 300 рублей, а затем еще 38 тысяч. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. «В отдел полиции поступило заявление мужчины о незаконном списании денег. По словам заявителя, он познакомился с девушкой через „Тиндер“. Через некоторое время Юля, как представилась девушка в анкете, предложила продолжить общение в мессенджере, а потом предложила сходить в Драматический театр», — рассказали в полиции. Она выбрала спектакль и отправила мужчине ссылку для оплаты билетов стоимостью две тысячи рублей. После оплаты заказа он заметил, что с карты списалось на 300 рублей больше. Спустя полчаса екатеринбуржец обнаружил, что с его карты исчезли еще 38 тысяч рублей. Далее мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником театра, и попросил переоформить бронь. Это насторожило екатеринбуржца, и он заблокировал карту, а затем обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало о другой схеме мошенничества. После объявления о частичной мобилизации в России жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от лже-военкома, требующих граждан отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.

Екатеринбуржец лишился больше 40 тысяч рублей после знакомства с девушкой в популярном приложении. Она скинула ему ссылку на фейковый сайт, где он должен был купить билеты в театр, в итоге с его карты списали сначала 2 300 рублей, а затем еще 38 тысяч. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. «В отдел полиции поступило заявление мужчины о незаконном списании денег. По словам заявителя, он познакомился с девушкой через „Тиндер“. Через некоторое время Юля, как представилась девушка в анкете, предложила продолжить общение в мессенджере, а потом предложила сходить в Драматический театр», — рассказали в полиции. Она выбрала спектакль и отправила мужчине ссылку для оплаты билетов стоимостью две тысячи рублей. После оплаты заказа он заметил, что с карты списалось на 300 рублей больше. Спустя полчаса екатеринбуржец обнаружил, что с его карты исчезли еще 38 тысяч рублей. Далее мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником театра, и попросил переоформить бронь. Это насторожило екатеринбуржца, и он заблокировал карту, а затем обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало о другой схеме мошенничества. После объявления о частичной мобилизации в России жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от лже-военкома, требующих граждан отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.