Экс-канцлер Австрии рассказал о секретном умении Путина

Экс-канцлер Австрии: Путин использует немецкий язык в личных переговорах

15 октября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в совершенстве владеет немецким языком, отметил Себастьян Курц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время переговоров с глазу на глаз президент России Владимир Путин пользуется немецким языком, однако если в комнате появляются еще люди, он начинает общаться через переводчика. Об этом рассказал экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в своих мемуарах «Поговорим о политике». «Как личность Путин — полная противоположность [экс-президенту США Дональду] Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая. Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — приводит РИА «Новости» выдержку из мемуаров Курца. Экс-канцлер также рассказал, что во время личных переговоров Путин всегда отмечал, что НАТО на сдержало свое обещание и продолжило расширяться на Восток. По словам Курца, во время бесед с Путиным в Кремле они всегда сидели в креслах перед камином.

Во время переговоров с глазу на глаз президент России Владимир Путин пользуется немецким языком, однако если в комнате появляются еще люди, он начинает общаться через переводчика. Об этом рассказал экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в своих мемуарах «Поговорим о политике». «Как личность Путин — полная противоположность [экс-президенту США Дональду] Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая. Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — приводит РИА «Новости» выдержку из мемуаров Курца. Экс-канцлер также рассказал, что во время личных переговоров Путин всегда отмечал, что НАТО на сдержало свое обещание и продолжило расширяться на Восток. По словам Курца, во время бесед с Путиным в Кремле они всегда сидели в креслах перед камином.