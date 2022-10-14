В понедельник власти Кургана доставят в Елань большой гуманитарный груз для мобилизованных

В понедельник правительство Курганской области доставит в Елань большой гуманитарный груз для мобилизованных. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.
«Практически через день из разных районов области уходит транспорт в Елань с грузом для наших мобилизованных. В понедельник отправляем большой груз не только с продуктами питания, но и с предметами снаряжения и экипировки. Всех своих снабдим и оденем. Теперь важно, чтобы Минобороны не подвело», — написал глава региона.
Он также отметил, что запросов на помощь много, их можно направлять главам округов и в отделы соцзащиты. В ряде случаев, связанных с долгами по квартплате и покупкой лекарств будет выплачиваться единоразовая матпомощь. На сегодня в регионе сформированы продуктовые наборы, их доставляют нуждающимся в поддержке семьям с детьми, в первую очередь многодетным.
Ранее URA.RU сообщало, что власти власти Кургана сформировали список нужд семей мобилизованных. Чаще всего им необходимы газификация, ремонт кровли, закупка дров. Есть потребности в продуктовых наборах, одежде и обуви для детей, прохождении лечения.
Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ Владимир Путин 21 сентября. Согласно планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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