Омбудсмен ХМАО: мобилизованных югорчан с тремя детьми вернут домой

15 октября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Отцы троих детей смогут вернуться домой в ХМАО из учебной части, если напишут заявление Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила, что мобилизованные, у которых трое и более детей до 16 лет, получат отсрочку и смогут вернуться домой. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU омбудсмен уточнила, что ранее такая отсрочка предоставлялась отцам четверых детей. «Мы получили подтверждение информации о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей до 16 лет (если один из троих детей старше 16, отсрочка не предоставляется — прим. URA.RU). Ранее отсрочка предоставлялась отцам четырех и более детей, либо отцам троих детей, жена которого находится на 22 неделе беременности четвертым ребенком. Также мы разработали механизм возвращения уже мобилизованных югорчан из учебных частей», — прокомментировала Стребкова. Омбудсмен сослалась на указания Генштаба Вооруженных сил РФ, которые предусматривают новый порядок предоставления отсрочки. Для ее получения, по словам Стребковой, на контрольной явке в мобилизационный пункт многодетным отцам нужно будет показать свидетельства о рождении всех детей. Однако в указаниях Генштаба механизм предоставления отсрочки многодетным, которые уже проходят подготовку в учебных центрах, не предусмотрен, но его разработали власти ХМАО, омбудсмен и военный комиссариат. «Мобилизованный пишет заявление, ссылаясь на данное указание Генштаба, и прикладывает копии паспорта, военного билета и свидетельств о рождении всех детей до 16 лет. В военных частях представители округа уже подготовили бланки. Написанные военнослужащими заявления позже передадут в ХМАО самолетом. Необходимые документы в военкомат должны будут предоставить супруги мобилизованных», — пояснила Стребкова. Ранее URA.RU писало о заявлении главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова об отсрочке для многодетных отцов. В своем telegram-канале Картаполов сообщил, что военкоматы уведомлены о решении Минобороны РФ не призывать в рамках частичной мобилизации мужчин, у которых на иждивении трое и более детей младше 16 лет. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в специальной военной операции на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила, что мобилизованные, у которых трое и более детей до 16 лет, получат отсрочку и смогут вернуться домой. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU омбудсмен уточнила, что ранее такая отсрочка предоставлялась отцам четверых детей. «Мы получили подтверждение информации о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей до 16 лет (если один из троих детей старше 16, отсрочка не предоставляется — прим. URA.RU). Ранее отсрочка предоставлялась отцам четырех и более детей, либо отцам троих детей, жена которого находится на 22 неделе беременности четвертым ребенком. Также мы разработали механизм возвращения уже мобилизованных югорчан из учебных частей», — прокомментировала Стребкова. Омбудсмен сослалась на указания Генштаба Вооруженных сил РФ, которые предусматривают новый порядок предоставления отсрочки. Для ее получения, по словам Стребковой, на контрольной явке в мобилизационный пункт многодетным отцам нужно будет показать свидетельства о рождении всех детей. Однако в указаниях Генштаба механизм предоставления отсрочки многодетным, которые уже проходят подготовку в учебных центрах, не предусмотрен, но его разработали власти ХМАО, омбудсмен и военный комиссариат. «Мобилизованный пишет заявление, ссылаясь на данное указание Генштаба, и прикладывает копии паспорта, военного билета и свидетельств о рождении всех детей до 16 лет. В военных частях представители округа уже подготовили бланки. Написанные военнослужащими заявления позже передадут в ХМАО самолетом. Необходимые документы в военкомат должны будут предоставить супруги мобилизованных», — пояснила Стребкова. Ранее URA.RU писало о заявлении главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова об отсрочке для многодетных отцов. В своем telegram-канале Картаполов сообщил, что военкоматы уведомлены о решении Минобороны РФ не призывать в рамках частичной мобилизации мужчин, у которых на иждивении трое и более детей младше 16 лет. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в специальной военной операции на территории Украины.