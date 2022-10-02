Строители ЯНАО восстановили в Волновахе важный социальный объект

В Волновахе рабочие из ЯНАО закончили восстановление общежития для врачей и специалистов узких направлений

03 октября 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Ямальцы помогают восстанавливать Волноваху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разрушенное здание общежития 1934 года постройки в Волновахе было восстановлено строителями из ЯНАО. Общежитие, где будут проживать врачи и нужные городу узкие специалисты, стало третьим, полностью восстановленным объектом на территории города, которому помогает правительство ЯНАО. «На площади 1453 квадратных метра проведены масштабные работы по полной реконструкции здания. Строители заменили инженерные системы отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, а также вентиляции. Конструктив крыши полностью заменен. Здание получило новые окна, двери и свежую современную внутреннюю отделку», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Куратор восстановительных работ — первый заместитель директора департамента строительства ЯНАО, Сергей Власенко прокомментировал результат стройки. «Важно, чтобы люди, которые приехали помогать горожанам восстановить мирную жизнь чувствовали себя комфортно. Мы постарались для этого все предусмотреть», — говорится в пресс-релизе правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о работе 500 ямальских специалистов по восстановлению объектов в городе Волноваха, разрушенном украинскими войсками. В правительстве РФ работу ЯНАО по восстановлению Донбасса оценили положительно. Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Разрушенное здание общежития 1934 года постройки в Волновахе было восстановлено строителями из ЯНАО. Общежитие, где будут проживать врачи и нужные городу узкие специалисты, стало третьим, полностью восстановленным объектом на территории города, которому помогает правительство ЯНАО. «На площади 1453 квадратных метра проведены масштабные работы по полной реконструкции здания. Строители заменили инженерные системы отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, а также вентиляции. Конструктив крыши полностью заменен. Здание получило новые окна, двери и свежую современную внутреннюю отделку», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Куратор восстановительных работ — первый заместитель директора департамента строительства ЯНАО, Сергей Власенко прокомментировал результат стройки. «Важно, чтобы люди, которые приехали помогать горожанам восстановить мирную жизнь чувствовали себя комфортно. Мы постарались для этого все предусмотреть», — говорится в пресс-релизе правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о работе 500 ямальских специалистов по восстановлению объектов в городе Волноваха, разрушенном украинскими войсками. В правительстве РФ работу ЯНАО по восстановлению Донбасса оценили положительно.