В Кургане купят снаряжение и одежду мобилизованным на 30 млн рублей

Власти региона направили 8 млн на «первую помощь» семьям мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Из бюджета Курганской области выделили 30 млн рублей на приобретение снаряжения и экипировки мобилизованным. Информация размещена на сайте правительства региона. По словам властей, за счет региона оплачено все первичное снаряжение — от сухпайков до спальных мешков, а также транспортные услуги.

«На все это бюджет региона уже выделил 30 млн рублей. Кроме того, на снабжение военной части из Щучанского округа, частей Росгвардии и полиции, наплавляемых в зону СВО, выделено порядка 27 млн рублей из всех видов источников. И порядка 8 млн рублей уже направлено на оказание первичной поддержки семьям мобилизованных. Далее, по необходимости эта сумма будет уточняться», — сообщил заместитель губернатора региона Константин Ермаков.

В ведомстве отметили, что закупаются печки, палатки, газовые плитки и прочие бытовые предметы. URA.RU сообщало, что в понедельник власти Кургана доставят в Елань большой гуманитарный груз для мобилизованных.

Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ Владимир Путин 21 сентября. Согласно планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.