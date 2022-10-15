Путин разрешил вывозить из РФ более 10 тысяч долларов

15 октября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Россияне смогут вывозить более 10 тысяч долларов из страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центральный банк РФ сможет выдавать разрешения на вывоз наличной иностранной валюты из России на сумму более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. «Предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей размер, определенный подпунктом „ж“ пункта 1 этого Указа», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Ранее указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» запрещал россиянам вывозить из страны валюту в эквиваленте более 10 тысяч долларов США. Соответствующий указ был опубликован 2 марта 2022 года. Такой запрет был одной из мер по сдерживанию рубля от обесценивания, напоминают «Дни.ру».

Центральный банк РФ сможет выдавать разрешения на вывоз наличной иностранной валюты из России на сумму более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. «Предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей размер, определенный подпунктом „ж“ пункта 1 этого Указа», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Ранее указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» запрещал россиянам вывозить из страны валюту в эквиваленте более 10 тысяч долларов США. Соответствующий указ был опубликован 2 марта 2022 года. Такой запрет был одной из мер по сдерживанию рубля от обесценивания, напоминают «Дни.ру».