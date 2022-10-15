Шольц призвал расширить Евросоюз

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц хочет усилить влияние ЕС в мире Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз. Об этом он сказал на собрании европейских социал-демократов.

«Я привержен расширению ЕС. Дальнейшее расширение ЕС на восток — это беспроигрышный вариант для всех нас», — цитирует Шольца Reuters. По его словам, так Евросоюз может усилить влияние в мире.

В Евросоюз входят 27 стран, еще семь государств являются кандидатами на вступление. Среди них Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория. В 2022 году заявку подали Украина и Молдавия. Ранее Шольц уже выступал за расширение ЕС за счет Украины, Молдавии. Западных Балкан и впоследствии Грузии, сообщает RT. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что расширение Евросоюза потребует проведения существенной реформы, иначе ЕС развалится, передает телеканал 360.

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз. Об этом он сказал на собрании европейских социал-демократов. «Я привержен расширению ЕС. Дальнейшее расширение ЕС на восток — это беспроигрышный вариант для всех нас», — цитирует Шольца Reuters. По его словам, так Евросоюз может усилить влияние в мире. В Евросоюз входят 27 стран, еще семь государств являются кандидатами на вступление. Среди них Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория. В 2022 году заявку подали Украина и Молдавия. Ранее Шольц уже выступал за расширение ЕС за счет Украины, Молдавии. Западных Балкан и впоследствии Грузии, сообщает RT. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что расширение Евросоюза потребует проведения существенной реформы, иначе ЕС развалится, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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