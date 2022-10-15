Шольц призвал расширить Евросоюз

15 октября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц хочет усилить влияние ЕС в мире Фото: Bundesregierung\Denzel Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз. Об этом он сказал на собрании европейских социал-демократов. «Я привержен расширению ЕС. Дальнейшее расширение ЕС на восток — это беспроигрышный вариант для всех нас», — цитирует Шольца Reuters. По его словам, так Евросоюз может усилить влияние в мире. В Евросоюз входят 27 стран, еще семь государств являются кандидатами на вступление. Среди них Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория. В 2022 году заявку подали Украина и Молдавия. Ранее Шольц уже выступал за расширение ЕС за счет Украины, Молдавии. Западных Балкан и впоследствии Грузии, сообщает RT. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что расширение Евросоюза потребует проведения существенной реформы, иначе ЕС развалится, передает телеканал 360.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз. Об этом он сказал на собрании европейских социал-демократов. «Я привержен расширению ЕС. Дальнейшее расширение ЕС на восток — это беспроигрышный вариант для всех нас», — цитирует Шольца Reuters. По его словам, так Евросоюз может усилить влияние в мире. В Евросоюз входят 27 стран, еще семь государств являются кандидатами на вступление. Среди них Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория. В 2022 году заявку подали Украина и Молдавия. Ранее Шольц уже выступал за расширение ЕС за счет Украины, Молдавии. Западных Балкан и впоследствии Грузии, сообщает RT. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что расширение Евросоюза потребует проведения существенной реформы, иначе ЕС развалится, передает телеканал 360.