Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз. Об этом он сказал на собрании европейских социал-демократов.
«Я привержен расширению ЕС. Дальнейшее расширение ЕС на восток — это беспроигрышный вариант для всех нас», — цитирует Шольца Reuters. По его словам, так Евросоюз может усилить влияние в мире.
В Евросоюз входят 27 стран, еще семь государств являются кандидатами на вступление. Среди них Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория. В 2022 году заявку подали Украина и Молдавия. Ранее Шольц уже выступал за расширение ЕС за счет Украины, Молдавии. Западных Балкан и впоследствии Грузии, сообщает RT. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что расширение Евросоюза потребует проведения существенной реформы, иначе ЕС развалится, передает телеканал 360.
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