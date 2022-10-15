В Госдуме поставили условие для газового хаба в Турции

Депутат Госдумы: Турция должна прекратить поставки «Байрактаров» Киеву ради газового хаба

15 октября 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Россия сделает Турции большой подарок, построив газовый хаб, считает Михаил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главным условием строительства газового хаба в Турции должно быть прекращение поставок «Байрактаров» и другого вооружения на Украину. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Выгоду [от строительства газового хаба] будет получать уже не Германия, а Турция, и это будет нашим большим подарком. С учетом этого было бы интересно узнать, что мы получим взамен. По крайней мере, есть надежда, что турецкую технику („Байрактары“ и не только) мы больше не увидим в украинской армии. Это должно быть начальным условием любых переговоров», — сказал Делягин. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. К такому решению он пришел из-за диверсий на «Северных потоках», которые назвал терактом. Позже главы государств поручили своим делегациям провести совместное исследование, после которого, по словам турецкого лидера, Россия и Турция создадут международный газовый распределительный центр в кратчайшие сроки.

Главным условием строительства газового хаба в Турции должно быть прекращение поставок «Байрактаров» и другого вооружения на Украину. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Выгоду [от строительства газового хаба] будет получать уже не Германия, а Турция, и это будет нашим большим подарком. С учетом этого было бы интересно узнать, что мы получим взамен. По крайней мере, есть надежда, что турецкую технику („Байрактары“ и не только) мы больше не увидим в украинской армии. Это должно быть начальным условием любых переговоров», — сказал Делягин. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. К такому решению он пришел из-за диверсий на «Северных потоках», которые назвал терактом. Позже главы государств поручили своим делегациям провести совместное исследование, после которого, по словам турецкого лидера, Россия и Турция создадут международный газовый распределительный центр в кратчайшие сроки.