Эрдоган: международный газовый хаб в Турции будет создан в кратчайшие сроки

14 октября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Эрдоган подчеркнул, что в вопросе создания газового хаба не стоит ждать Фото: Илья Московец © URA.RU Россия и Турция в кратчайшие сроки создадут на турецкой территории международный газовый распределительный центр. Это произойдет сразу после исследований делегаций стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита СВМДА в Астане. «Вместе с господином Путиным мы поручили нашим делегациям провести совместное исследование [о месте расположения газового распределительного центра]», — передает слова Эрдогана TRT Haber. Президент Турции также добавил, что работы по созданию газового центра начнутся сразу после предоставления делегациями Турции и России необходимых исследований. «В таких вопросах не принято ждать», — подчеркнул Эрдоган. Ранее президент России Владимир Путин предложил президенту Турции построить в Турции газовый хаб. С такой инициативой он выступил после терактов на «Северных потоках». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Турция согласилась на предложение Путина о создании газового хаба в Черном море. Он будет создан на границе Турции и Евросоюза.

Россия и Турция в кратчайшие сроки создадут на турецкой территории международный газовый распределительный центр. Это произойдет сразу после исследований делегаций стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита СВМДА в Астане. «Вместе с господином Путиным мы поручили нашим делегациям провести совместное исследование [о месте расположения газового распределительного центра]», — передает слова Эрдогана TRT Haber. Президент Турции также добавил, что работы по созданию газового центра начнутся сразу после предоставления делегациями Турции и России необходимых исследований. «В таких вопросах не принято ждать», — подчеркнул Эрдоган. Ранее президент России Владимир Путин предложил президенту Турции построить в Турции газовый хаб. С такой инициативой он выступил после терактов на «Северных потоках». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Турция согласилась на предложение Путина о создании газового хаба в Черном море. Он будет создан на границе Турции и Евросоюза.