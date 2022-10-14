Эрдоган: международный газовый хаб в Турции будет создан в кратчайшие сроки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод комплекса сжиженного природного газа
Эрдоган подчеркнул, что в вопросе создания газового хаба не стоит ждать Фото:

Россия и Турция в кратчайшие сроки создадут на турецкой территории международный газовый распределительный центр. Это произойдет сразу после исследований делегаций стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита СВМДА в Астане.

«Вместе с господином Путиным мы поручили нашим делегациям провести совместное исследование [о месте расположения газового распределительного центра]», — передает слова Эрдогана TRT Haber. Президент Турции также добавил, что работы по созданию газового центра начнутся сразу после предоставления делегациями Турции и России необходимых исследований. «В таких вопросах не принято ждать», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин предложил президенту Турции построить в Турции газовый хаб. С такой инициативой он выступил после терактов на «Северных потоках». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Турция согласилась на предложение Путина о создании газового хаба в Черном море. Он будет создан на границе Турции и Евросоюза.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Россия и Турция в кратчайшие сроки создадут на турецкой территории международный газовый распределительный центр. Это произойдет сразу после исследований делегаций стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита СВМДА в Астане. «Вместе с господином Путиным мы поручили нашим делегациям провести совместное исследование [о месте расположения газового распределительного центра]», — передает слова Эрдогана TRT Haber. Президент Турции также добавил, что работы по созданию газового центра начнутся сразу после предоставления делегациями Турции и России необходимых исследований. «В таких вопросах не принято ждать», — подчеркнул Эрдоган. Ранее президент России Владимир Путин предложил президенту Турции построить в Турции газовый хаб. С такой инициативой он выступил после терактов на «Северных потоках». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Турция согласилась на предложение Путина о создании газового хаба в Черном море. Он будет создан на границе Турции и Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...