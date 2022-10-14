Мэр из ЯНАО готовится к зиме. Фото

Мэр Губкинского Андрей Гаранин показал фото заготовок на зиму

15 октября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Мэр Губкинского Андрей Гаранин делится в соцсети заготовками на зиму (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин показал заготовки на зиму. Фото с хреновкой по авторскому рецепту он разместил на своей странице «ВКонтакте». «Готовлюсь к зиме. Мой авторский рецепт простой, но им я не поделюсь, ведь на то он и авторский, а вот баночкой могу», — написал Гаранин в соцсети. Подписчики Гаранина предложили меняться на воронежскую землянику, или на баночку белых грибов. Один из пользователей заметил, что на всех желающих не хватит. Ранее URA.RU рассказало, что закрутка консервов — хобби мэра Губкинского. Он рассматривает варианты открыть свое производство домашних заготовок после выхода на пенсию. Хреновка от Гаранина Фото: Андрей Гаранин, Вк

Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин показал заготовки на зиму. Фото с хреновкой по авторскому рецепту он разместил на своей странице «ВКонтакте». «Готовлюсь к зиме. Мой авторский рецепт простой, но им я не поделюсь, ведь на то он и авторский, а вот баночкой могу», — написал Гаранин в соцсети. Подписчики Гаранина предложили меняться на воронежскую землянику, или на баночку белых грибов. Один из пользователей заметил, что на всех желающих не хватит. Ранее URA.RU рассказало, что закрутка консервов — хобби мэра Губкинского. Он рассматривает варианты открыть свое производство домашних заготовок после выхода на пенсию.