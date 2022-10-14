14 октября 2022
13 октября 2022

Мэр из ЯНАО готовится к зиме. Фото

Мэр Губкинского Андрей Гаранин показал фото заготовок на зиму
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Губкинского Андрей Гаранин делится в соцсети заготовками на зиму (фото из архива) Фото:

Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин показал заготовки на зиму. Фото с хреновкой по авторскому рецепту он разместил на своей странице «ВКонтакте».

«Готовлюсь к зиме. Мой авторский рецепт простой, но им я не поделюсь, ведь на то он и авторский, а вот баночкой могу», — написал Гаранин в соцсети.

Подписчики Гаранина предложили меняться на воронежскую землянику, или на баночку белых грибов. Один из пользователей заметил, что на всех желающих не хватит.

Ранее URA.RU рассказало, что закрутка консервов — хобби мэра Губкинского. Он рассматривает варианты открыть свое производство домашних заготовок после выхода на пенсию.

Хреновка от Гаранина
Фото:

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Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин показал заготовки на зиму. Фото с хреновкой по авторскому рецепту он разместил на своей странице «ВКонтакте». «Готовлюсь к зиме. Мой авторский рецепт простой, но им я не поделюсь, ведь на то он и авторский, а вот баночкой могу», — написал Гаранин в соцсети. Подписчики Гаранина предложили меняться на воронежскую землянику, или на баночку белых грибов. Один из пользователей заметил, что на всех желающих не хватит. Ранее URA.RU рассказало, что закрутка консервов — хобби мэра Губкинского. Он рассматривает варианты открыть свое производство домашних заготовок после выхода на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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