Если Украина согласится на переговоры с Россией, то другие страны будут считать президента России Владимира Путина сильной фигурой, с которой надо дружить. Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович
«Как только мы откроем возможность для переговоров с Путиным, он обретет второе дыхание, очень много товарищей скажут: «Ага, раз украинцы согласились на переговоры, на них надавили американцы, значит, американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспективы военной победы над ним. Раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ).
Ранее Путин призвал Украину прекратить боевые действия и начать переговоры, передают «Дни.ру». Делегации двух стран обсуждали конфликт после начала спецоперации РФ на Украине, но не пришли к урегулированию ситуации. Затем обсуждение было приостановлено. Президент России заявлял, что Украина не хочет проводить переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева можно завершить в течение недели, если США и Великобритания согласятся сесть за стол переговоров, передает «Федеральное агентство новостей».
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Если Украина согласится на переговоры с Россией, то другие страны будут считать президента России Владимира Путина сильной фигурой, с которой надо дружить. Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович «Как только мы откроем возможность для переговоров с Путиным, он обретет второе дыхание, очень много товарищей скажут: «Ага, раз украинцы согласились на переговоры, на них надавили американцы, значит, американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспективы военной победы над ним. Раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). Ранее Путин призвал Украину прекратить боевые действия и начать переговоры, передают «Дни.ру». Делегации двух стран обсуждали конфликт после начала спецоперации РФ на Украине, но не пришли к урегулированию ситуации. Затем обсуждение было приостановлено. Президент России заявлял, что Украина не хочет проводить переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева можно завершить в течение недели, если США и Великобритания согласятся сесть за стол переговоров, передает «Федеральное агентство новостей».