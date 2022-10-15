В офисе Зеленского объяснили причину отказа от переговоров с Россией

Арестович: после переговоров все поймут, что Путин «силен и с ним надо дружить»

15 октября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Украина не хочет проводить переговоры с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина согласится на переговоры с Россией, то другие страны будут считать президента России Владимира Путина сильной фигурой, с которой надо дружить. Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович «Как только мы откроем возможность для переговоров с Путиным, он обретет второе дыхание, очень много товарищей скажут: «Ага, раз украинцы согласились на переговоры, на них надавили американцы, значит, американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспективы военной победы над ним. Раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). Ранее Путин призвал Украину прекратить боевые действия и начать переговоры, передают «Дни.ру». Делегации двух стран обсуждали конфликт после начала спецоперации РФ на Украине, но не пришли к урегулированию ситуации. Затем обсуждение было приостановлено. Президент России заявлял, что Украина не хочет проводить переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева можно завершить в течение недели, если США и Великобритания согласятся сесть за стол переговоров, передает «Федеральное агентство новостей».

Если Украина согласится на переговоры с Россией, то другие страны будут считать президента России Владимира Путина сильной фигурой, с которой надо дружить. Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович «Как только мы откроем возможность для переговоров с Путиным, он обретет второе дыхание, очень много товарищей скажут: «Ага, раз украинцы согласились на переговоры, на них надавили американцы, значит, американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспективы военной победы над ним. Раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). Ранее Путин призвал Украину прекратить боевые действия и начать переговоры, передают «Дни.ру». Делегации двух стран обсуждали конфликт после начала спецоперации РФ на Украине, но не пришли к урегулированию ситуации. Затем обсуждение было приостановлено. Президент России заявлял, что Украина не хочет проводить переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева можно завершить в течение недели, если США и Великобритания согласятся сесть за стол переговоров, передает «Федеральное агентство новостей».