Глава МИД Литвы предложил союзникам Украины скинуться на Starlink

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Литва предложила решение проблемы Украины со Starlink Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Литва и другие союзники должны помочь Украине с оплатой обслуживания терминалов спутниковой системы Starlink. С такой инициативой выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Подключение к интернету на Украине слишком важно, чтобы оставлять в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — заявил Ландсбергис в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее в военной разведке РФ рассказали, что Украина может провалить контрнаступление и понести большие потери из-за перебоев в системе Starlink. Одной из возможных причин является снижение скорости работы системы из-за неуплаты. Компания Space X, обслуживающая Starlink, потратила 80 млн долларов на работу системы для ВСУ. Украина оплатила меньшую часть этой суммы. Американский предприниматель, основатель Space X Илон Маск заявил, что больше не будет поставлять Украине Starlink и продолжать финансирование уже существующих, передает «Ридус».

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Литва и другие союзники должны помочь Украине с оплатой обслуживания терминалов спутниковой системы Starlink. С такой инициативой выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Подключение к интернету на Украине слишком важно, чтобы оставлять в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — заявил Ландсбергис в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Ранее в военной разведке РФ рассказали, что Украина может провалить контрнаступление и понести большие потери из-за перебоев в системе Starlink. Одной из возможных причин является снижение скорости работы системы из-за неуплаты. Компания Space X, обслуживающая Starlink, потратила 80 млн долларов на работу системы для ВСУ. Украина оплатила меньшую часть этой суммы. Американский предприниматель, основатель Space X Илон Маск заявил, что больше не будет поставлять Украине Starlink и продолжать финансирование уже существующих, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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