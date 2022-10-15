Глава МИД Литвы предложил союзникам Украины скинуться на Starlink

15 октября 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Литва предложила решение проблемы Украины со Starlink Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Литва и другие союзники должны помочь Украине с оплатой обслуживания терминалов спутниковой системы Starlink. С такой инициативой выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Подключение к интернету на Украине слишком важно, чтобы оставлять в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — заявил Ландсбергис в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Ранее в военной разведке РФ рассказали, что Украина может провалить контрнаступление и понести большие потери из-за перебоев в системе Starlink. Одной из возможных причин является снижение скорости работы системы из-за неуплаты. Компания Space X, обслуживающая Starlink, потратила 80 млн долларов на работу системы для ВСУ. Украина оплатила меньшую часть этой суммы. Американский предприниматель, основатель Space X Илон Маск заявил, что больше не будет поставлять Украине Starlink и продолжать финансирование уже существующих, передает «Ридус».

Литва и другие союзники должны помочь Украине с оплатой обслуживания терминалов спутниковой системы Starlink. С такой инициативой выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Подключение к интернету на Украине слишком важно, чтобы оставлять в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — заявил Ландсбергис в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Ранее в военной разведке РФ рассказали, что Украина может провалить контрнаступление и понести большие потери из-за перебоев в системе Starlink. Одной из возможных причин является снижение скорости работы системы из-за неуплаты. Компания Space X, обслуживающая Starlink, потратила 80 млн долларов на работу системы для ВСУ. Украина оплатила меньшую часть этой суммы. Американский предприниматель, основатель Space X Илон Маск заявил, что больше не будет поставлять Украине Starlink и продолжать финансирование уже существующих, передает «Ридус».