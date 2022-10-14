Творческий коллектив «Бандерлоги» выступил на шоу «Поле чудес» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девочки из свердловской цирковой студии «Бандерлоги» снялись в популярной телепередаче «Поле чудес», которая выходит на «Первом канале». Программа вышла в эфир 14 октября. Девочек на шоу привезла с собой Дарья Наумова, жительница Верхнего Дуброво (Свердловская область), которую пригласили на передачу.

«Это еще не все подарки. Со мной приехал цирковой коллектив «Бандерлоги», — сказала Дарья Наумова в эфире программы «Поле чудес». После этого творческий коллектив выступил на сцене.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Дарья Наумова написала, что для нее участие в «Поле чудес» — важный момент в жизни. «Яркий и интересный момент в истории моей жизни. Очень жаль, что не все вошло в эфир, но все равно было здорово. Спасибо всем, кто меня поддерживал!», — написала Дарья.

Дарью Наумову в сентябре пригласили принять участие в известной телепередаче. Съемки шоу состоялись в Москве 24 сентября. В эфир программа вышла спустя двадцать дней. Женщина пригласила цирковой коллектив из Верхнего Дуброво выступить в программе.

Ранее URA.RU писало о мобилизованном свердловском блогере, который стал одним из героев телевизионного сюжета о мобилизованных уральцах, находящихся в приграничном регионе. Сюжет с молодым человеком показали в эфире «РЕН ТВ».

Дарья Наумова с Леонидом Якубовичем Фото: страница Дарьи Наумовой в соцсети «ВКонтакте»

По словам Дарьи, для нее участие в шоу — яркий и важный момент в жизни Фото: страница Дарьи Наумовой в соцсети «ВКонтакте»

Приглашение для коллектива «Бандерлоги» для участия в шоу Фото: сообщество «Дуброво Live» в соцсети «ВКонтакте»

Цирковой коллектив «Бандерлоги» с руководителем Фото: сообщество «Дуброво Live» в соцсети «ВКонтакте»

Девочкам после выступления подарили большую корзину конфет Фото: сообщество «Дуброво Live» в соцсети «ВКонтакте»