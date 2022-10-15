В Минобороны раскрыли подробности теракта на полигоне в Белгородской области

МО РФ: открывшие стрельбу на полигоне в Белгородской области террористы уничтожены

16 октября 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Устроившие стрельбу на полигоне в Белгородской области террористы уничтожены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На полигоне Западного военного округа в Белгородской области во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы одной из стран СНГ обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате ЧП 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Во время занятий с добровольцами террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. В результате обстрела 11 человек погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ответным огнем двое террористов были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы. Ранее был совершен теракт на Крымском мосту. В результате было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Известно, что взрыв организовали украинские спецслужбы. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к взрыву.

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы одной из стран СНГ обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате ЧП 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Во время занятий с добровольцами террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. В результате обстрела 11 человек погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ответным огнем двое террористов были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы. Ранее был совершен теракт на Крымском мосту. В результате было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Известно, что взрыв организовали украинские спецслужбы. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к взрыву.