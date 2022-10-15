15 октября 2022

В России появятся новые дорожные знаки

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Судебное заседание по административке по отцу Сергию. Верхняя Пышма, пешеходный переход, пешеход, правила дорожного движения, пдд, знак пешеходного перехода
В ПДД появятся знаки для электромобилей и автобусов Фото:

В ПДД появятся знаки, которые затрагивают зарядку электромобилей и движение автобусов. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

«Необходимость введения специального знака зарядки электромобилей возникла, чтобы водители транспортных средств с электродвигателями смогли ориентироваться», — цитирует Редина «Газета.ru». Юрист отметил, что использовать знак заправки для автомобилей с ДВС нецелесообразно. Среди прочего, добавится знак «движение автобусов запрещено», который направлен на разгрузку трафика. Платная парковка будет обозначаться монетой.

В сентябре Минтранс МВД добились права вносить поправки в правила дорожного движения (ПДД) до 2029 года. Ранее в ПДД появился новый сигнал светофора, информирующий пешеходов, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, ввели уточнения для движения электросамокатов, сообщает RT.

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В ПДД появятся знаки, которые затрагивают зарядку электромобилей и движение автобусов. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. «Необходимость введения специального знака зарядки электромобилей возникла, чтобы водители транспортных средств с электродвигателями смогли ориентироваться», — цитирует Редина «Газета.ru». Юрист отметил, что использовать знак заправки для автомобилей с ДВС нецелесообразно. Среди прочего, добавится знак «движение автобусов запрещено», который направлен на разгрузку трафика. Платная парковка будет обозначаться монетой. В сентябре Минтранс МВД добились права вносить поправки в правила дорожного движения (ПДД) до 2029 года. Ранее в ПДД появился новый сигнал светофора, информирующий пешеходов, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, ввели уточнения для движения электросамокатов, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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