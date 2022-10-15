В России появятся новые дорожные знаки

16 октября 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

В ПДД появятся знаки для электромобилей и автобусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ПДД появятся знаки, которые затрагивают зарядку электромобилей и движение автобусов. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. «Необходимость введения специального знака зарядки электромобилей возникла, чтобы водители транспортных средств с электродвигателями смогли ориентироваться», — цитирует Редина « Газета.ru ». Юрист отметил, что использовать знак заправки для автомобилей с ДВС нецелесообразно. Среди прочего, добавится знак «движение автобусов запрещено», который направлен на разгрузку трафика. Платная парковка будет обозначаться монетой. В сентябре Минтранс МВД добились права вносить поправки в правила дорожного движения (ПДД) до 2029 года. Ранее в ПДД появился новый сигнал светофора, информирующий пешеходов, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, ввели уточнения для движения электросамокатов, сообщает RT.

В ПДД появятся знаки, которые затрагивают зарядку электромобилей и движение автобусов. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. «Необходимость введения специального знака зарядки электромобилей возникла, чтобы водители транспортных средств с электродвигателями смогли ориентироваться», — цитирует Редина «Газета.ru». Юрист отметил, что использовать знак заправки для автомобилей с ДВС нецелесообразно. Среди прочего, добавится знак «движение автобусов запрещено», который направлен на разгрузку трафика. Платная парковка будет обозначаться монетой. В сентябре Минтранс МВД добились права вносить поправки в правила дорожного движения (ПДД) до 2029 года. Ранее в ПДД появился новый сигнал светофора, информирующий пешеходов, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, ввели уточнения для движения электросамокатов, сообщает RT.