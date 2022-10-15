Ветераны боевых действий в Ревде (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Сначала груз отвезут в Заречный, оттуда в зону СВО», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». К посту прикреплены фотографии, на которых видно, что ветераны загружают коробки в «ГАЗель». В коробках — медикаменты, спальники, сухпайки.
Ранее URA.RU сообщало, что ветераны боевых действий собрали в Ревде гуманитарную помощь для учебного центра в Елани, где разместили мобилизованных. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.
Ветераны боевых действий и другие неравнодушные из Ревды собрали посылки мобилизованным
Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»
Для мобилизованных собрали, в том числе, и канцелярские принадлежности
Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»
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Ветераны боевых действий в Ревде (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях. «Сначала груз отвезут в Заречный, оттуда в зону СВО», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». К посту прикреплены фотографии, на которых видно, что ветераны загружают коробки в «ГАЗель». В коробках — медикаменты, спальники, сухпайки. Ранее URA.RU сообщало, что ветераны боевых действий собрали в Ревде гуманитарную помощь для учебного центра в Елани, где разместили мобилизованных. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.