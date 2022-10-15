15 октября 2022
14 октября 2022

Свердловские ветераны собрали гумпомощь для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Для военнослужащих собрали посылки с полезными вещами и продуктами в Ревде (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Ветераны боевых действий в Ревде (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Сначала груз отвезут в Заречный, оттуда в зону СВО», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». К посту прикреплены фотографии, на которых видно, что ветераны загружают коробки в «ГАЗель». В коробках — медикаменты, спальники, сухпайки.

Ранее URA.RU сообщало, что ветераны боевых действий собрали в Ревде гуманитарную помощь для учебного центра в Елани, где разместили мобилизованных. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.

Ветераны боевых действий и другие неравнодушные из Ревды собрали посылки мобилизованным
Фото:
Для мобилизованных собрали, в том числе, и канцелярские принадлежности
Фото:

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Ветераны боевых действий в Ревде (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях. «Сначала груз отвезут в Заречный, оттуда в зону СВО», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». К посту прикреплены фотографии, на которых видно, что ветераны загружают коробки в «ГАЗель». В коробках — медикаменты, спальники, сухпайки. Ранее URA.RU сообщало, что ветераны боевых действий собрали в Ревде гуманитарную помощь для учебного центра в Елани, где разместили мобилизованных. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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