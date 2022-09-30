Свердловские ветераны боевых действий привезли гумпомощь в Елань. Фото 01 октября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 + Мобилизованным, которые находятся в Елани, привезли медикаменты и консервы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ветераны боевых действий собрали в Ревде (Свердловская область) гуманитарную помощь для учебного центра в Елани, где разместили мобилизованных. И 1 октября отвезли ее военнослужащим, сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». «Ветераны боевых действий доставили в Елань гуманитарную помощь для ревдинских и дегтярских мобилизованных», — рассказали местные жители. Среди гуманитарной помощи в основном медикаменты и еда: тушенка, консервы, вода. Сбор организовал Сергей Лаптев из Союза ветеранов Афганистана в Дегтярске. Активисты рассказывают, что не знали, как можно помочь мобилизованным. Но потом получили разъяснения, и организовались. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее URA.RU сообщало о жалобах уральцев, размещенных в учебном центре в Елани. По их словам, центр был переполнен людьми. Вопрос взяло на контроль руководство Центрального военного округа и замгубернатора Свердловской области. После этого члены Общественной палаты Свердловской области проверили условия содержания мобилизованных бойцов на полигоне в поселке Елань и рассказали, что солдаты обеспечены всем необходимым. Ветераны боевых действий собрали в Ревде (Свердловская область) гуманитарную помощь для учебного центра в Елани, где разместили мобилизованных. И 1 октября отвезли ее военнослужащим, сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». «Ветераны боевых действий доставили в Елань гуманитарную помощь для ревдинских и дегтярских мобилизованных», — рассказали местные жители. Среди гуманитарной помощи в основном медикаменты и еда: тушенка, консервы, вода. Сбор организовал Сергей Лаптев из Союза ветеранов Афганистана в Дегтярске. Активисты рассказывают, что не знали, как можно помочь мобилизованным. Но потом получили разъяснения, и организовались. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее URA.RU сообщало о жалобах уральцев, размещенных в учебном центре в Елани. По их словам, центр был переполнен людьми. Вопрос взяло на контроль руководство Центрального военного округа и замгубернатора Свердловской области. После этого члены Общественной палаты Свердловской области проверили условия содержания мобилизованных бойцов на полигоне в поселке Елань и рассказали, что солдаты обеспечены всем необходимым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям