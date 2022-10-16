ВСУ обстреляли Белгород, есть раненые

16 октября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Несколько ракет упали в черте Белгорода Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района», — написал Гладков. По словам губернатора, на данный момент известно о двух раненых. Гладков пообещал поделиться более подробной информацией позже. По предварительной информации, в черте города упали несколько ракет. В том числе одна возле аэропорта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района», — написал Гладков. По словам губернатора, на данный момент известно о двух раненых. Гладков пообещал поделиться более подробной информацией позже. По предварительной информации, в черте города упали несколько ракет. В том числе одна возле аэропорта.