ВСУ обстреляли Белгород, есть раненые

Несколько ракет упали в черте Белгорода
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района», — написал Гладков. По словам губернатора, на данный момент известно о двух раненых. Гладков пообещал поделиться более подробной информацией позже.
По предварительной информации, в черте города упали несколько ракет. В том числе одна возле аэропорта.
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