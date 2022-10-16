ВСУ обстреляли Белгород, есть раненые

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Несколько ракет упали в черте Белгорода Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района», — написал Гладков. По словам губернатора, на данный момент известно о двух раненых. Гладков пообещал поделиться более подробной информацией позже.

По предварительной информации, в черте города упали несколько ракет. В том числе одна возле аэропорта.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района», — написал Гладков. По словам губернатора, на данный момент известно о двух раненых. Гладков пообещал поделиться более подробной информацией позже. По предварительной информации, в черте города упали несколько ракет. В том числе одна возле аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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