Умер один из создателей российского телевидения

Скончался один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов. Об этом рассказал телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.
«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Царствие небесное», — сообщил Попов в своем telegram-канале.
Попцову было 88 лет. В 1990 году он стал председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а в 2000 году возглавил «ТВ Центр» (ТВЦ). Также Попцов был заслуженным деятелем искусств РФ, его награждали Орденом почета за заслуги в развитии телевидения.
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Скончался один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов. Об этом рассказал телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов. «Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Царствие небесное», — сообщил Попов в своем telegram-канале. Попцову было 88 лет. В 1990 году он стал председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а в 2000 году возглавил «ТВ Центр» (ТВЦ). Также Попцов был заслуженным деятелем искусств РФ, его награждали Орденом почета за заслуги в развитии телевидения.