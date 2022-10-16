Умер один из создателей российского телевидения

В возрасте 88 лет скончался один из создателей российского телевидения Олег Попцов
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Ткацкая мастерская Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, оператор, видеокамера, съемка, телевидение
Олег Попцов был председателем ВГТРК Фото:

Скончался один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов. Об этом рассказал телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Царствие небесное», — сообщил Попов в своем telegram-канале.

Попцову было 88 лет. В 1990 году он стал председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а в 2000 году возглавил «ТВ Центр» (ТВЦ). Также Попцов был заслуженным деятелем искусств РФ, его награждали Орденом почета за заслуги в развитии телевидения.

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Скончался один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов. Об этом рассказал телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов. «Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Царствие небесное», — сообщил Попов в своем telegram-канале. Попцову было 88 лет. В 1990 году он стал председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а в 2000 году возглавил «ТВ Центр» (ТВЦ). Также Попцов был заслуженным деятелем искусств РФ, его награждали Орденом почета за заслуги в развитии телевидения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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