Жители свердловского города получат 70 миллионов рублей на новые теплосети

16 октября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

В Сысертском округе обновят тепловые сети (фото из архива) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Сысертском городском округе (Свердловская область) проведут капитальный ремонт тепловых сетей. На модернизацию потратят 71 млн рублей, качественные коммунальные услуги получат порядка 17 тысяч человек. Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области. «Средства будут направлены на капитальный ремонт тепловых сетей в Сысертском городском округе. Будет отремонтировано 3,71 км теплосетей, которые обеспечат их бесперебойную работу. Качественные услуги теплоподачи получат 17 300 человек», — рассказал министр энергетики Николай Смирнов. Ремонт теплосетей обещают закончить в 2023 году. Деньги выделят из Фонда благосостояния РФ. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку, ранее поданную губернатором Свердловской области Евгением Куйавшевым. Ранее URA.RU сообщало, что в Сысерти открыли автостанцию повышенной комфортности. На ее строительство потратили 44 млн рублей.

В Сысертском городском округе (Свердловская область) проведут капитальный ремонт тепловых сетей. На модернизацию потратят 71 млн рублей, качественные коммунальные услуги получат порядка 17 тысяч человек. Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области. «Средства будут направлены на капитальный ремонт тепловых сетей в Сысертском городском округе. Будет отремонтировано 3,71 км теплосетей, которые обеспечат их бесперебойную работу. Качественные услуги теплоподачи получат 17 300 человек», — рассказал министр энергетики Николай Смирнов. Ремонт теплосетей обещают закончить в 2023 году. Деньги выделят из Фонда благосостояния РФ. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку, ранее поданную губернатором Свердловской области Евгением Куйавшевым. Ранее URA.RU сообщало, что в Сысерти открыли автостанцию повышенной комфортности. На ее строительство потратили 44 млн рублей.