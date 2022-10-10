10 октября 2022

Под Екатеринбургом открыли автостанцию за 44 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Места в микрорайоне «Академический». Екатеринбург, стаканчик, кофе, кофе с собой
В Сысерти открыли автостанцию нового типа, где есть даже кофейня (фото из архива) Фото:

Автостанция повышенной комфортности открылась на улице Ленина, 66 в Сысерти (Свердловская область). Это первая станция такого типа в регионе, на ее строительство потратили 44 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«По концепции, это не просто место, где можно подождать свой автобус, но и точка притяжения местного бизнеса и жителей округа. Это место повышенной комфортности, откуда ты свободно можешь поехать в любом направлении — по городу, округу, в Арамиль или Екатеринбург. В перспективе рядом откроется сельхозрынок, появится железнодорожная станция», — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

На станции установили электронное табло с информацией о рейсах — здесь останавливаются городские автобусы, а скоро будут останавливаться и автобусы из Екатеринбурга. Здесь сделали теплые полы, систему вентиляции и климат-контроля, открыли кофейню, а в будущем поставят банкоматы и постаматы. Есть санитарные комнаты для инвалидов и родителей с маленькими детьми, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Таких комфортных автостанций раньше не было в Свердловской области. В Сысерти — первая
Фото:
На реализацию проекта автостанции потратили 44 млн рублей
Фото:

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Автостанция повышенной комфортности открылась на улице Ленина, 66 в Сысерти (Свердловская область). Это первая станция такого типа в регионе, на ее строительство потратили 44 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «По концепции, это не просто место, где можно подождать свой автобус, но и точка притяжения местного бизнеса и жителей округа. Это место повышенной комфортности, откуда ты свободно можешь поехать в любом направлении — по городу, округу, в Арамиль или Екатеринбург. В перспективе рядом откроется сельхозрынок, появится железнодорожная станция», — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. На станции установили электронное табло с информацией о рейсах — здесь останавливаются городские автобусы, а скоро будут останавливаться и автобусы из Екатеринбурга. Здесь сделали теплые полы, систему вентиляции и климат-контроля, открыли кофейню, а в будущем поставят банкоматы и постаматы. Есть санитарные комнаты для инвалидов и родителей с маленькими детьми, ведется круглосуточное видеонаблюдение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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