Под Екатеринбургом открыли автостанцию за 44 миллиона рублей. Фото

11 октября 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

В Сысерти открыли автостанцию нового типа, где есть даже кофейня (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Автостанция повышенной комфортности открылась на улице Ленина, 66 в Сысерти (Свердловская область). Это первая станция такого типа в регионе, на ее строительство потратили 44 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «По концепции, это не просто место, где можно подождать свой автобус, но и точка притяжения местного бизнеса и жителей округа. Это место повышенной комфортности, откуда ты свободно можешь поехать в любом направлении — по городу, округу, в Арамиль или Екатеринбург. В перспективе рядом откроется сельхозрынок, появится железнодорожная станция», — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. На станции установили электронное табло с информацией о рейсах — здесь останавливаются городские автобусы, а скоро будут останавливаться и автобусы из Екатеринбурга. Здесь сделали теплые полы, систему вентиляции и климат-контроля, открыли кофейню, а в будущем поставят банкоматы и постаматы. Есть санитарные комнаты для инвалидов и родителей с маленькими детьми, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Таких комфортных автостанций раньше не было в Свердловской области. В Сысерти — первая Фото: правительство Свердловской области На реализацию проекта автостанции потратили 44 млн рублей Фото: правительство Свердловской области

Автостанция повышенной комфортности открылась на улице Ленина, 66 в Сысерти (Свердловская область). Это первая станция такого типа в регионе, на ее строительство потратили 44 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «По концепции, это не просто место, где можно подождать свой автобус, но и точка притяжения местного бизнеса и жителей округа. Это место повышенной комфортности, откуда ты свободно можешь поехать в любом направлении — по городу, округу, в Арамиль или Екатеринбург. В перспективе рядом откроется сельхозрынок, появится железнодорожная станция», — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. На станции установили электронное табло с информацией о рейсах — здесь останавливаются городские автобусы, а скоро будут останавливаться и автобусы из Екатеринбурга. Здесь сделали теплые полы, систему вентиляции и климат-контроля, открыли кофейню, а в будущем поставят банкоматы и постаматы. Есть санитарные комнаты для инвалидов и родителей с маленькими детьми, ведется круглосуточное видеонаблюдение.