В Германии потребовали защитить сначала себя, а потом уже Украину

В Германии выступили против передачи современных систем ПВО Украине
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
В Германии призвали установить ПВО для защиты страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германии нужно обеспечить себя системами ПВО, а потом уже помогать Украине поставками вооружения. Такое заявление сделал глава немецкой партии ХСС Маркус Седер.

«Мы должны установить ракеты и системы ПВО для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный щит над Германией. Недостаточно просто защитить наших партнеров, мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны», — сказал Седер в интервью Bild (сайт заблокирован в РФ).

Германия и другие страны поставляют оружие Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Несколько дней назад ФРГ поставила на Украину современную систему ПВО IRIS-T SLM, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Spiegel. Это вооружение способно защищать от приближающихся ракет на высоте до 20 километров и расстоянии до 40 километров.

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Германии нужно обеспечить себя системами ПВО, а потом уже помогать Украине поставками вооружения. Такое заявление сделал глава немецкой партии ХСС Маркус Седер. «Мы должны установить ракеты и системы ПВО для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный щит над Германией. Недостаточно просто защитить наших партнеров, мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны», — сказал Седер в интервью Bild (сайт заблокирован в РФ). Германия и другие страны поставляют оружие Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Несколько дней назад ФРГ поставила на Украину современную систему ПВО IRIS-T SLM, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Spiegel. Это вооружение способно защищать от приближающихся ракет на высоте до 20 километров и расстоянии до 40 километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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