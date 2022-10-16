В Германии потребовали защитить сначала себя, а потом уже Украину

В Германии выступили против передачи современных систем ПВО Украине

16 октября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Германии призвали установить ПВО для защиты страны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германии нужно обеспечить себя системами ПВО, а потом уже помогать Украине поставками вооружения. Такое заявление сделал глава немецкой партии ХСС Маркус Седер. «Мы должны установить ракеты и системы ПВО для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный щит над Германией. Недостаточно просто защитить наших партнеров, мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны», — сказал Седер в интервью Bild (сайт заблокирован в РФ). Германия и другие страны поставляют оружие Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Несколько дней назад ФРГ поставила на Украину современную систему ПВО IRIS-T SLM, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Spiegel. Это вооружение способно защищать от приближающихся ракет на высоте до 20 километров и расстоянии до 40 километров.

Германии нужно обеспечить себя системами ПВО, а потом уже помогать Украине поставками вооружения. Такое заявление сделал глава немецкой партии ХСС Маркус Седер. «Мы должны установить ракеты и системы ПВО для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный щит над Германией. Недостаточно просто защитить наших партнеров, мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны», — сказал Седер в интервью Bild (сайт заблокирован в РФ). Германия и другие страны поставляют оружие Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Несколько дней назад ФРГ поставила на Украину современную систему ПВО IRIS-T SLM, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Spiegel. Это вооружение способно защищать от приближающихся ракет на высоте до 20 километров и расстоянии до 40 километров.