Глава МИД ФРГ заявила о неактуальности поставок танков на Украину

16 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

В Германии заявили, что у них есть танки, которые нужны были Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки танков на Украину сейчас не так актуальны, потому что Киеву нужнее системы ПВО. Такое мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок. «Мы как раз получили те танки, которые были срочно нужны Украине. Танковый вопрос стоит сейчас не так остро, более актуален прежде всего вопрос противовоздушной обороны», — сказала Бербок немецкому телеканалу Phoenix. По ее словам, благодаря поставкам немецкого вооружения Киеву удалось перехватить половину ракетных ударов, поэтому важны ПВО. Недавно Берлин передал Киеву современные ПВО IRIS-T SLM. После чего глава немецкой партии ХСС Маркус Седер призвал создать «защитный щит» над Германией, а потом уже поставлять ПВО Украине. Западные страны поддерживают Украину финансово и поставками вооружения из-за спецоперации России на Украине.

Поставки танков на Украину сейчас не так актуальны, потому что Киеву нужнее системы ПВО. Такое мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок. «Мы как раз получили те танки, которые были срочно нужны Украине. Танковый вопрос стоит сейчас не так остро, более актуален прежде всего вопрос противовоздушной обороны», — сказала Бербок немецкому телеканалу Phoenix. По ее словам, благодаря поставкам немецкого вооружения Киеву удалось перехватить половину ракетных ударов, поэтому важны ПВО. Недавно Берлин передал Киеву современные ПВО IRIS-T SLM. После чего глава немецкой партии ХСС Маркус Седер призвал создать «защитный щит» над Германией, а потом уже поставлять ПВО Украине. Западные страны поддерживают Украину финансово и поставками вооружения из-за спецоперации России на Украине.