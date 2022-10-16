Глава МВД Сербии: без России наша страна исчезнет физически

16 октября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

В Сербии заявили о важности дружбы с Россией Фото: Василий Заболотных © URA.RU Сербии важно поддерживать взаимоотношения с Россией, потому что без нее страна может исчезнуть. Об этом заявил глава МВД Сербии и лидер Социалистического движения Александр Вулин в интервью сербскому изданию «Новости». «Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии. Отношения с Россией, Китаем и другими свободными странами, которые принимают нас без шантажа и условий, — это будущее Сербии», — сказал Вулин в интервью «Новости». По его словам, ЕС начинает терять экономическую мощь, которая была основным фактором привлекательности объединения. Также глава МВД Сербии предположил, что их страна не нужна Евросоюзу. Сербия подвергается шантажу со стороны ЕС в части требований признать Косово и ввести антироссийские санкции, отметил Вулин. «Мы им не нужны», — высказался он. Евросоюз ввел ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине и потребовал от Сербии аналогичных мер. Президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции, пока ущерб стране не заставит изменить это решение. Сербия является кандидатом на вступление в ЕС.

Сербии важно поддерживать взаимоотношения с Россией, потому что без нее страна может исчезнуть. Об этом заявил глава МВД Сербии и лидер Социалистического движения Александр Вулин в интервью сербскому изданию «Новости». «Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии. Отношения с Россией, Китаем и другими свободными странами, которые принимают нас без шантажа и условий, — это будущее Сербии», — сказал Вулин в интервью «Новости». По его словам, ЕС начинает терять экономическую мощь, которая была основным фактором привлекательности объединения. Также глава МВД Сербии предположил, что их страна не нужна Евросоюзу. Сербия подвергается шантажу со стороны ЕС в части требований признать Косово и ввести антироссийские санкции, отметил Вулин. «Мы им не нужны», — высказался он. Евросоюз ввел ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине и потребовал от Сербии аналогичных мер. Президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции, пока ущерб стране не заставит изменить это решение. Сербия является кандидатом на вступление в ЕС.