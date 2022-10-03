Мобилизованные ямальцы передали привет землякам, и поблагодарили за помощь (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Мобилизованные жители ЯНАО поблагодарили земляков за сбор и доставку гуманитарной помощи. Информация и фотографии опубликованы в чате «Своих не бросаем — Ямал» в Viber.

«Доставка груза до салехардской команды», — подписал автор фото. «Спасибо всем большое, все получили! Всем привет от наших ямальских ребят», — написал Юрий Новопольцев.

«Там ребята и из других районов Ямала, никого не забывают», — добавила пользователь Ольга. Сбор в муниципалитетах округа продолжается. Так, в Салехарде центр помощи на ул. Республики, 7 работает ежедневно, с 10:00 до 20:00, сообщается на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.