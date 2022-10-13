Из-за веса гумпомощи, которую собрали волонтеры ЯНАО, им придется замедлить ход

Волонтеры едут с гуманитарной помощью в рамках акции «Мы рядом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

От количества груза у машины, на которой ямальские волонтеры везут гуманитарку, выгнулись рессоры. Из-за этого активисты сбавят скорость передвижения. Об этом URA.RU сообщил организатор акции «Мы рядом» Игорь Заборовский.

«Это не поломка, это показывает уровень загрузки. Мы поедем дальше, просто будем ехать медленнее. Сейчас мы в Тюмени будем менять сцепление», — рассказал Заборовский.

У себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, что сцепление волонтеры меняют для того, чтобы спокойно преодолеть Уральские горы. «Трогаться с места уже стало проблематично, за спину добавили еще почти тонну. Все три машины под завязку», — написал Заборовский.

Ранее сообщалось, что Заборовский в рамках акции «Мы рядом» отправился на трех грузовиках с гуманитарной помощью, которую собрали на Ямале. В сентябре ему это не удалось сделать из-за того, что ямальцы перестали принимать участие в сборе.