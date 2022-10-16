Семейный врач Шишкин назвал главную особенность гриппа

Семейный врач Шишкин: симптомы гриппа проявляются в течение часа

17 октября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Во время инкубационного периода человек не может заразить гриппом, сказал Валентин Шишкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грипп проявляет себя резко и неожиданно. Симптомы нарастают в течение одного часа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин. «И одним ярких особенностей гриппа является внезапное начало. Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы. Когда развитие заболевания от состояния абсолютного здоровья до состояния выраженной болезненности протекает в течение одного часа, вы уже незамедлительно должны покинуть рабочее место и уйти на больничный чтобы не представлять опасности для окружающих», — сказал Валентин Шишкин. Больной становится заразным с момента проявления первых симптомов, отметил врач. «Инкубационный период — это время между контактом с заразным больным и развитием первых симптомов заболевания. У гриппа, ввиду его активной экспрессивности, период очень короткий. В это время человек не заразен. В момент инкубации концентрация вируса очень маленькая даже для того, чтобы быть опасной для самого человека, в котором он находится. Заразным человек становится с первых часов заболевания, когда вирус размножился и начал повреждать клетки. Тогда его концентрация очень большая. Заразность в среднем составляет от пяти до десяти суток с первого дня болезни, когда резко поднялась температура и начались проявления интоксикации», — подчеркнул Шишкин. В России выявили первый случай заболевания вирусом гриппа типа А (H3N2). Он оказался завозным. Других вирусов гриппа на территории страны не обнаружено.

Грипп проявляет себя резко и неожиданно. Симптомы нарастают в течение одного часа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин. «И одним ярких особенностей гриппа является внезапное начало. Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы. Когда развитие заболевания от состояния абсолютного здоровья до состояния выраженной болезненности протекает в течение одного часа, вы уже незамедлительно должны покинуть рабочее место и уйти на больничный чтобы не представлять опасности для окружающих», — сказал Валентин Шишкин. Больной становится заразным с момента проявления первых симптомов, отметил врач. «Инкубационный период — это время между контактом с заразным больным и развитием первых симптомов заболевания. У гриппа, ввиду его активной экспрессивности, период очень короткий. В это время человек не заразен. В момент инкубации концентрация вируса очень маленькая даже для того, чтобы быть опасной для самого человека, в котором он находится. Заразным человек становится с первых часов заболевания, когда вирус размножился и начал повреждать клетки. Тогда его концентрация очень большая. Заразность в среднем составляет от пяти до десяти суток с первого дня болезни, когда резко поднялась температура и начались проявления интоксикации», — подчеркнул Шишкин. В России выявили первый случай заболевания вирусом гриппа типа А (H3N2). Он оказался завозным. Других вирусов гриппа на территории страны не обнаружено.