15 октября 2022
14 октября 2022

Пермяк застрелил мужчину и украл у него деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
После убийства мужчина украл более 20 тысяч рублей, забрал ружье и ушел Фото:

Житель Александровска Пермского края застрелил мужчину и украл у него деньги. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю.

«14 октября 2022 года двое жителей Александровска распивали алкоголь в доме одного из них. Хозяин дома показал гостю незаконно хранящееся у него ружье. После этого между мужчинами произошел конфликт, во время которого подозреваемый выстрелил заряженным патроном с дробью ружьем в хозяина дома. После убийства мужчина украл из карманов одежды потерпевшего не менее 20 тысяч рублей, забрал ружье и скрылся», — сообщают в ведомстве.

Подозреваемым является местный житель 1982 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и ведется сбор доказательств.

Ранее URA.RU писало, что пермяк совершил двойное убийство и сбежал с места преступления. Он будет отбывать 18 лет в тюрьме особого режима.

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Житель Александровска Пермского края застрелил мужчину и украл у него деньги. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «14 октября 2022 года двое жителей Александровска распивали алкоголь в доме одного из них. Хозяин дома показал гостю незаконно хранящееся у него ружье. После этого между мужчинами произошел конфликт, во время которого подозреваемый выстрелил заряженным патроном с дробью ружьем в хозяина дома. После убийства мужчина украл из карманов одежды потерпевшего не менее 20 тысяч рублей, забрал ружье и скрылся», — сообщают в ведомстве. Подозреваемым является местный житель 1982 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и ведется сбор доказательств. Ранее URA.RU писало, что пермяк совершил двойное убийство и сбежал с места преступления. Он будет отбывать 18 лет в тюрьме особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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