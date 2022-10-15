Пермяк застрелил мужчину и украл у него деньги

16 октября 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

После убийства мужчина украл более 20 тысяч рублей, забрал ружье и ушел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Александровска Пермского края застрелил мужчину и украл у него деньги. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «14 октября 2022 года двое жителей Александровска распивали алкоголь в доме одного из них. Хозяин дома показал гостю незаконно хранящееся у него ружье. После этого между мужчинами произошел конфликт, во время которого подозреваемый выстрелил заряженным патроном с дробью ружьем в хозяина дома. После убийства мужчина украл из карманов одежды потерпевшего не менее 20 тысяч рублей, забрал ружье и скрылся», — сообщают в ведомстве. Подозреваемым является местный житель 1982 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и ведется сбор доказательств. Ранее URA.RU писало, что пермяк совершил двойное убийство и сбежал с места преступления. Он будет отбывать 18 лет в тюрьме особого режима.

Житель Александровска Пермского края застрелил мужчину и украл у него деньги. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «14 октября 2022 года двое жителей Александровска распивали алкоголь в доме одного из них. Хозяин дома показал гостю незаконно хранящееся у него ружье. После этого между мужчинами произошел конфликт, во время которого подозреваемый выстрелил заряженным патроном с дробью ружьем в хозяина дома. После убийства мужчина украл из карманов одежды потерпевшего не менее 20 тысяч рублей, забрал ружье и скрылся», — сообщают в ведомстве. Подозреваемым является местный житель 1982 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и ведется сбор доказательств. Ранее URA.RU писало, что пермяк совершил двойное убийство и сбежал с места преступления. Он будет отбывать 18 лет в тюрьме особого режима.