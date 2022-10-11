Пермяк убил двух приятелей и сбежал с места преступления

12 октября 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Двойное убийство произошло произошло из-за конфликта Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермяк совершил двойное убийство, после чего пытался сбежать, но был пойман следователями. Подробности расправы над знакомыми рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «3 апреля 2021 года в поселке Юг Пермского района мужчина, находясь в гостях, распивал алкоголь в компании двух приятелей. В ходе вечеринки между знакомыми произошла ссора, тогда преступник, вооружившись ножом и деревянным предметом, стал избивать своих знакомых. После совершения преступления он сбежал из дома», — сообщили в ведомстве. Следователям удалось установить личность преступника, им оказался 47-летний местный житель. Мужчина был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело. Суд присяжных признал пермяка виновным в убийстве двух мужчин. Следующие 18 лет он проведет в тюрьме особого режима. Кроме того, суд обязал преступника выплатить родственникам одного из убитых 2 млн рублей.

Пермяк совершил двойное убийство, после чего пытался сбежать, но был пойман следователями. Подробности расправы над знакомыми рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «3 апреля 2021 года в поселке Юг Пермского района мужчина, находясь в гостях, распивал алкоголь в компании двух приятелей. В ходе вечеринки между знакомыми произошла ссора, тогда преступник, вооружившись ножом и деревянным предметом, стал избивать своих знакомых. После совершения преступления он сбежал из дома», — сообщили в ведомстве. Следователям удалось установить личность преступника, им оказался 47-летний местный житель. Мужчина был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело. Суд присяжных признал пермяка виновным в убийстве двух мужчин. Следующие 18 лет он проведет в тюрьме особого режима. Кроме того, суд обязал преступника выплатить родственникам одного из убитых 2 млн рублей.