11 октября 2022

Пермяк убил двух приятелей и сбежал с места преступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
Двойное убийство произошло произошло из-за конфликта Фото:

Пермяк совершил двойное убийство, после чего пытался сбежать, но был пойман следователями. Подробности расправы над знакомыми рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«3 апреля 2021 года в поселке Юг Пермского района мужчина, находясь в гостях, распивал алкоголь в компании двух приятелей. В ходе вечеринки между знакомыми произошла ссора, тогда преступник, вооружившись ножом и деревянным предметом, стал избивать своих знакомых. После совершения преступления он сбежал из дома», — сообщили в ведомстве.

Следователям удалось установить личность преступника, им оказался 47-летний местный житель. Мужчина был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело. Суд присяжных признал пермяка виновным в убийстве двух мужчин. Следующие 18 лет он проведет в тюрьме особого режима. Кроме того, суд обязал преступника выплатить родственникам одного из убитых 2 млн рублей.

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Пермяк совершил двойное убийство, после чего пытался сбежать, но был пойман следователями. Подробности расправы над знакомыми рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «3 апреля 2021 года в поселке Юг Пермского района мужчина, находясь в гостях, распивал алкоголь в компании двух приятелей. В ходе вечеринки между знакомыми произошла ссора, тогда преступник, вооружившись ножом и деревянным предметом, стал избивать своих знакомых. После совершения преступления он сбежал из дома», — сообщили в ведомстве. Следователям удалось установить личность преступника, им оказался 47-летний местный житель. Мужчина был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело. Суд присяжных признал пермяка виновным в убийстве двух мужчин. Следующие 18 лет он проведет в тюрьме особого режима. Кроме того, суд обязал преступника выплатить родственникам одного из убитых 2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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