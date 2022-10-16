Немецким больницам угрожает закрытие из-за роста цен на электричество

16 октября 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Муниципальным больницам ФРГ не хватает денег на электричество Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Многие больницы Германии, в первую очередь муниципальные, могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию. Об этом заявил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах. Лаутербах пообещал клиникам Германии адресную поддержку в связи с высокими затратами на электроэнергию, пишет немецкое издание Tagesschau. «Больницы находятся в особом положении. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему радикально, их закроют», — приводит издание слова Лаутербаха. По его словам, больницы оказались даже в худшем положении, чем частные домовладения. Частные дома часто лучше изолированы и иногда имеют более эффективное энергоснабжение, чем муниципальные больницы, подчеркнул министр здравоохранения ФРГ. Однако как именно правительство Германии намерено помогать больницам, министр не уточнил. Он подчеркнул, что конкретные шаги будут зависеть от объема энергозатрат и от цены на газ в 2023 году. В то же время, представители немецкой сферы здравоохранения заявили о дополнительных расходах на клиники в размере 15 миллиардов евро в следующем году. Энергокризис возник в Европе в связи с антироссийскими санкциями, которые страны Запада начали вводить после начала спецоперации на Украине. Санкции против России привели к резкому удорожанию газа и, как следствие, электроэнергии.

Многие больницы Германии, в первую очередь муниципальные, могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию. Об этом заявил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах. Лаутербах пообещал клиникам Германии адресную поддержку в связи с высокими затратами на электроэнергию, пишет немецкое издание Tagesschau. «Больницы находятся в особом положении. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему радикально, их закроют», — приводит издание слова Лаутербаха. По его словам, больницы оказались даже в худшем положении, чем частные домовладения. Частные дома часто лучше изолированы и иногда имеют более эффективное энергоснабжение, чем муниципальные больницы, подчеркнул министр здравоохранения ФРГ. Однако как именно правительство Германии намерено помогать больницам, министр не уточнил. Он подчеркнул, что конкретные шаги будут зависеть от объема энергозатрат и от цены на газ в 2023 году. В то же время, представители немецкой сферы здравоохранения заявили о дополнительных расходах на клиники в размере 15 миллиардов евро в следующем году. Энергокризис возник в Европе в связи с антироссийскими санкциями, которые страны Запада начали вводить после начала спецоперации на Украине. Санкции против России привели к резкому удорожанию газа и, как следствие, электроэнергии.