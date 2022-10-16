Гражданин Таджикистана уехал защищать Россию, оставив дома четверых детей

17 октября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Мужчина зачислен в парашютно-десантный батальон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Гражданин Таджикистана Фируз Салимов, приехавший в столицу Урала десять лет назад, уехал добровольцем на спецоперацию. По словам мужчины, он сделал это, чтобы защитить Россию от врагов. В Екатеринбурге мужчину будут ждать жена и четверо малолетних детей: трое сыновей и дочка. Об этом URA.RU рассказал сам Салимов. «Для меня это вопрос чести. Мужчина должен защищать родину, родителей, жену и детей от врагов. Именно поэтому я записался добровольцем. Сегодня все россияне должны объединиться и поддержать Владимира Путина. Ведь сегодня мы пишем историю для наших потомков, как когда-то наши деды, одержав победу в 1945 — м написали ее для нас», — поделился Фируз. По словам Салимова, семья поддержала его выбор. «Родные, конечно, переживают, особенно супруга, но она меня поддерживает. Конечно, тяжело на душе, так как дома остаются дети. Но я уверен, что мои дети, особенно сыновья, а у меня их трое, будут гордиться мной», — отметил он. Салимов родился в Душанбе, но в последние годы работал в Екатеринбурге строителем. В приемный пункт отбора на военную службу по контракту он пришел с собранной сумкой. В дорогу супруга положила таджикский хлеб, который готовят в тандыре (печь для приготовления пищи у народов Азии, Кавказа, Балканского полуострова — прим.ред.). «Я приехал уже готовым. Сумка собрана, готов отправиться на спецоперацию прямо сейчас. Жена положила парочку наших национальных лепешек. И так, всяких сладостей», — улыбнулся Фируз. Мужчина рассказал, что его зачислили в парашютно-десантный батальон. Ранее он служил в армии Таджикистана, где имел звание сержанта. Ранее агентство писало, что Тимур Мукашев из Узбекистана записался добровольцем в российские войска, чтобы помочь товарищам в СВО. За участие в спецоперации на стороне России ему на родине грозит лишение свободы до 10 лет. Частичную мобилизацию в России объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Глава государства уточнял, что для участия в СВО будут призваны те, кто имеет боевой опыт. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения спецоперации. Фируз пришел записываться добровольцем с большим рюкзаком Фото: Джанита Джаллатова / URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гражданин Таджикистана Фируз Салимов, приехавший в столицу Урала десять лет назад, уехал добровольцем на спецоперацию. По словам мужчины, он сделал это, чтобы защитить Россию от врагов. В Екатеринбурге мужчину будут ждать жена и четверо малолетних детей: трое сыновей и дочка. Об этом URA.RU рассказал сам Салимов. «Для меня это вопрос чести. Мужчина должен защищать родину, родителей, жену и детей от врагов. Именно поэтому я записался добровольцем. Сегодня все россияне должны объединиться и поддержать Владимира Путина. Ведь сегодня мы пишем историю для наших потомков, как когда-то наши деды, одержав победу в 1945 — м написали ее для нас», — поделился Фируз. По словам Салимова, семья поддержала его выбор. «Родные, конечно, переживают, особенно супруга, но она меня поддерживает. Конечно, тяжело на душе, так как дома остаются дети. Но я уверен, что мои дети, особенно сыновья, а у меня их трое, будут гордиться мной», — отметил он. Салимов родился в Душанбе, но в последние годы работал в Екатеринбурге строителем. В приемный пункт отбора на военную службу по контракту он пришел с собранной сумкой. В дорогу супруга положила таджикский хлеб, который готовят в тандыре (печь для приготовления пищи у народов Азии, Кавказа, Балканского полуострова — прим.ред.). «Я приехал уже готовым. Сумка собрана, готов отправиться на спецоперацию прямо сейчас. Жена положила парочку наших национальных лепешек. И так, всяких сладостей», — улыбнулся Фируз. Мужчина рассказал, что его зачислили в парашютно-десантный батальон. Ранее он служил в армии Таджикистана, где имел звание сержанта. Ранее агентство писало, что Тимур Мукашев из Узбекистана записался добровольцем в российские войска, чтобы помочь товарищам в СВО. За участие в спецоперации на стороне России ему на родине грозит лишение свободы до 10 лет. Частичную мобилизацию в России объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Глава государства уточнял, что для участия в СВО будут призваны те, кто имеет боевой опыт. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения спецоперации.