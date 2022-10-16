Свердловский военком отправился с гуманитарной помощью в зону спецоперации

Свердловским солдатам передали лекарства, одежду, сухофрукты, воду, чай, кофе и бытовую химию Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Военный комиссар Чкаловского военкомата Екатеринбурга Павел Годованчук совместно с активистами движения «Чкаловцы своих не бросают!» везет гуманитарную помощь солдатам, которые находятся в зоне боевых действий на Украине. Информация об этом опубликована в telegram-канале активистов.

«Первая машина с гуманитарной помощью в сопровождении военкома Чкаловского района Павла Годованчука для отправки подразделению, сформированному из военных Уральского округа, которые находятся в зоне боевых действий с июля этого года, выдвинулась в путь 13 октября», — сообщает активисты. В качестве гумпомощь солдатам передали лекарства, автомобильные аптечки, нижнее белье, носки, резиновые сапоги, майки, перчатки, сухофрукты, воду, чай, кофе, бытовую химию.

Помимо движения «Чкаловцы своих не бросают!», в формировании груза с гуманитарной помощью поучаствовали председатель организации «Езиды Урала» Георгий Асоев, общественная организация «Татары Екатеринбурга», «Уральский завод трубопроводной арматуры», сотрудники «Лидер-страхование», Шавкатбек Алиханов. Также откликнулись на помощь сотрудники администрации Чкаловского района и жильцы дома по адресу: ул. Шварца, 10, корпус 3.

Ранее ветераны боевых действий в Ревде (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. В посылках бывшие военные передали мобилизованным и добровольцам медикаменты, спальники, сухпайки. Вся гумпомощь организована для участников спецоперации на Украине, которая началась в Россия 24 февраля. Ее цель — спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.

Машина с гуманитарной помощью отправилась к военным в сопровождении военкома Чкаловского района Павла Годованчука Фото: telegram-канал «Чкаловцы своих не бросают!»

В посылках для военных неравнодушные свердловчане передали лекарства, автомобильные аптечки, нижнее белье, носки, резиновые сапоги, майки, перчатки, сухофрукты, воду, чай, кофе, бытовую химию. Фото: telegram-канал «Чкаловцы своих не бросают!»