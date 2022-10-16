В Свердловской области зафиксировано снижение инфляции

Свердловчане стали меньше покупать автомобили, мебель, телевизоры и смартфоны Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области за последние пять месяцев уменьшилась инфляция с 14,3% до 13,5%, что ниже общероссийского уровня. Причиной этого служит снижение спроса на некоторые виды услуг и товаров, а также расширение ассортимента сезонных овощей. Об этом сообщает уральское ГУ «Банк России».

«Рост цен на непродовольственные товары замедлился из-за сдержанной потребительской активности: жители области стали меньше покупать автомобили, мебель, телевизоры и смартфоны. Снижение спроса на туристические поездки также во многом замедлило удорожание услуг», — сообщают представители банка.

Кроме этого, летом 2022 года у аграриев был благоприятный сезон: теплая погода в сентябре 2022 года позволила раньше начать и быстрее собрать овощи открытого грунта. «Лук в сентябре стал стоить меньше, чем год назад. Также ускорилось удешевление капусты, картофеля, свеклы и чеснока. Продолжили дешеветь апельсины, виноград и лимоны, замедлился рост цен на бананы и яблоки. Причина — рост объема импортных товаров на фоне более крепкого, чем в прошлом году, рубля», — заявил экономист уральского ГУ «Банка России» Олег Оборин.

По прогнозу «Банка России», годовая инфляция составит по стране 11—13% в 2022 году. Однако эксперты отмечают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2024 году.

Ранее URA.RU сообщало, что объем вкладов жителей Свердловской области составляет 828 млрд рублей. Регион занимает первое место в УрФО по этому показателю.