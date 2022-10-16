Пермское предприятие «Новомет» поставило в Колумбию партию уникальных насосных установок

Новые насосные установки считают уникальными для всей нефтегазовой отрасли Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермское предприятие «Новомет» поставило в Колумбию первые насосные установки нового типа. Они уникальный для нефтегазового рынка и обладают подачей более 16 тысяч кубических метров в стуки, сообщается в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте».

«В 2021 году „Новомет“ выиграл тендер на поставку данного оборудования, и специалисты приступили к работе. Заказчику требовался насос, способный перекачивать 13 650 м³ при напоре 850 метров. Необходимо было не только разработать проект с высокими характеристиками в части эффективности, мощности, общих габаритах агрегата и цене, но и провести полный цикл работ. Это освоение, изготовление, стендовые испытательные работы для подтверждения данных», — говорится в сообщении.

Сборку установок производили в Перми, а испытывали оборудование в Москве, в подразделении по разработкам ОКБ «Коннас». Испытания показали, что коэффициент полезного действия насосов составляет 81 процент при норме в 80 процентов. Улучшение показателя поможет сэкономить на электричестве, а значит, сократить выбросы вредных веществ. В результате было собрано 4 новых насоса, которые поставлены предприятию-заказчику в Колумбию. Монтаж и ввод в эксплуатацию запланированы на октябрь 2022 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана. Пермяки поставят в республику ионно-азотирующее оборудование, защищающее изделия из металла от ржавчины.

Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию запланированы на октябрь Фото: Группа предприятия «Новомет» в соцсети «ВКонтакте»