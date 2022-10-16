Женщины записываются на курсы военной подготовки в ЯНАО

Курсы по военной подготовке проводятся бесплатно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) открылись курсы военной подготовки, на которые записываются женщины. Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Марина Трескова.

«На прошлой неделе ко мне обратились активисты с предложением организовать в Семи лиственницах курсы по начальной военной подготовке для всех желающих. Курсы уже начались — это две недели теоретических и практических занятий от специалистов военного дела, ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении.

Курсы уже посещают 10 человек, среди которых есть женщины. Там жителей обучают навыкам владения оружием, оказания первой медицинской помощи, ориентирования на местности, взаимодействия в боевой группе. Глава города отметила, что курсы бесплатные и добровольные.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Салехарда Роман Арефьев пошел на курсы военной подготовки. Он рассказал, что его там научили копать окопы и обращаться с оружием.