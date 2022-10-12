Участник курсов по начальной военной подготовкt в ЯНАО рассказал, чему обучается

Депутат Арефьев: на курсах начальной военной подготовки учат обращаться с оружием, ползать и копать окопы

13 октября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

В Салехарде идут курсы начальной военной подготовки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Депутат салехардской гордумы Роман Арефьев рассказал, что на курсах по начальной военной подготовке их учат копать окопы, обращаться с оружием, проводят боевое слаживание. В группе занимаются 15 человек, поделился с URA.RU сам политик. «Наполняемость занятия не секретна. В первую очередь это физическая подготовка, это обращение с оружием, тактическая подготовка, оказание первой доврачебной помощи. То есть на эти вещи в первую очередь делается внимание. Основная цель физически занятий — это повышение выносливости. Бег с ускорением, учимся ползать, сейчас будем учиться окопы копать», — поделился Арефьев. Он отметил, что все выполняется на время. По итогу обучения планируется сдача нормативов. Также на курсах рассказывают об особенностях ведения боя, учат работать в группе. Депутат пояснил, что в его группе занимаются 15 человек, но сколько всего собранно таких групп, он не знает. Ранее Арефьев рассказывал, что пошел на курсы начальной военной подготовки, чтобы компенсировать отсутствие опыта службы в армии. Кроме того, подобные занятия ему нужны, чтобы в случае необходимости пойти добровольцем в зону СВО. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. А с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, главной целью является защита мирного населения Донбасса.

Депутат салехардской гордумы Роман Арефьев рассказал, что на курсах по начальной военной подготовке их учат копать окопы, обращаться с оружием, проводят боевое слаживание. В группе занимаются 15 человек, поделился с URA.RU сам политик. «Наполняемость занятия не секретна. В первую очередь это физическая подготовка, это обращение с оружием, тактическая подготовка, оказание первой доврачебной помощи. То есть на эти вещи в первую очередь делается внимание. Основная цель физически занятий — это повышение выносливости. Бег с ускорением, учимся ползать, сейчас будем учиться окопы копать», — поделился Арефьев. Он отметил, что все выполняется на время. По итогу обучения планируется сдача нормативов. Также на курсах рассказывают об особенностях ведения боя, учат работать в группе. Депутат пояснил, что в его группе занимаются 15 человек, но сколько всего собранно таких групп, он не знает. Ранее Арефьев рассказывал, что пошел на курсы начальной военной подготовки, чтобы компенсировать отсутствие опыта службы в армии. Кроме того, подобные занятия ему нужны, чтобы в случае необходимости пойти добровольцем в зону СВО. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. А с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, главной целью является защита мирного населения Донбасса.