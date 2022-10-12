12 октября 2022

Участник курсов по начальной военной подготовкt в ЯНАО рассказал, чему обучается

Депутат Арефьев: на курсах начальной военной подготовки учат обращаться с оружием, ползать и копать окопы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, военные сборы, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка
В Салехарде идут курсы начальной военной подготовки Фото:

Депутат салехардской гордумы Роман Арефьев рассказал, что на курсах по начальной военной подготовке их учат копать окопы, обращаться с оружием, проводят боевое слаживание. В группе занимаются 15 человек, поделился с URA.RU сам политик.

«Наполняемость занятия не секретна. В первую очередь это физическая подготовка, это обращение с оружием, тактическая подготовка, оказание первой доврачебной помощи. То есть на эти вещи в первую очередь делается внимание. Основная цель физически занятий — это повышение выносливости. Бег с ускорением, учимся ползать, сейчас будем учиться окопы копать», — поделился Арефьев.

Он отметил, что все выполняется на время. По итогу обучения планируется сдача нормативов. Также на курсах рассказывают об особенностях ведения боя, учат работать в группе. Депутат пояснил, что в его группе занимаются 15 человек, но сколько всего собранно таких групп, он не знает.

Ранее Арефьев рассказывал, что пошел на курсы начальной военной подготовки, чтобы компенсировать отсутствие опыта службы в армии. Кроме того, подобные занятия ему нужны, чтобы в случае необходимости пойти добровольцем в зону СВО.

В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. А с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, главной целью является защита мирного населения Донбасса.

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Депутат салехардской гордумы Роман Арефьев рассказал, что на курсах по начальной военной подготовке их учат копать окопы, обращаться с оружием, проводят боевое слаживание. В группе занимаются 15 человек, поделился с URA.RU сам политик. «Наполняемость занятия не секретна. В первую очередь это физическая подготовка, это обращение с оружием, тактическая подготовка, оказание первой доврачебной помощи. То есть на эти вещи в первую очередь делается внимание. Основная цель физически занятий — это повышение выносливости. Бег с ускорением, учимся ползать, сейчас будем учиться окопы копать», — поделился Арефьев. Он отметил, что все выполняется на время. По итогу обучения планируется сдача нормативов. Также на курсах рассказывают об особенностях ведения боя, учат работать в группе. Депутат пояснил, что в его группе занимаются 15 человек, но сколько всего собранно таких групп, он не знает. Ранее Арефьев рассказывал, что пошел на курсы начальной военной подготовки, чтобы компенсировать отсутствие опыта службы в армии. Кроме того, подобные занятия ему нужны, чтобы в случае необходимости пойти добровольцем в зону СВО. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. А с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, главной целью является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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