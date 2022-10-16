16 октября 2022
15 октября 2022

Мэрия Перми решила бесплатно кормить детей мобилизованных в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, еда, кухня, приготовление пищи, столовая, школьное питание, школьная кухня, готовка еды
Согласно проекту, детей будут кормить бесплатно с 1 ноября Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мэрия Перми опубликовала проект постановления главы города о выделении субсидий на предоставление бесплатного питания для детей мобилизованных пермяков. Документ размещен на сайте администрации города.

«Администрация города Перми постановляет: утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление бесплатного питания детям из семей мобилизованных граждан», — говорится в проекте. В документе указано, что на предоставление бесплатного питания выделят 1,32 млн рублей.

Проект предполагает, что данное постановление вступит в силу с 1 ноября 2022 года и будет действовать по 31 декабря того же года. Проконтролировать исполнение постановления должен будет замглавы Алексей Грибанов. Ранее стало известно, что пермские власти прорабатывают вопрос о бесплатном питании для детей пермяков, которые попали под частичную мобилизацию.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о выполнении плана мобилизации в регионе.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Мэрия Перми опубликовала проект постановления главы города о выделении субсидий на предоставление бесплатного питания для детей мобилизованных пермяков. Документ размещен на сайте администрации города. «Администрация города Перми постановляет: утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление бесплатного питания детям из семей мобилизованных граждан», — говорится в проекте. В документе указано, что на предоставление бесплатного питания выделят 1,32 млн рублей. Проект предполагает, что данное постановление вступит в силу с 1 ноября 2022 года и будет действовать по 31 декабря того же года. Проконтролировать исполнение постановления должен будет замглавы Алексей Грибанов. Ранее стало известно, что пермские власти прорабатывают вопрос о бесплатном питании для детей пермяков, которые попали под частичную мобилизацию. Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о выполнении плана мобилизации в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...