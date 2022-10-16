Мэрия Перми решила бесплатно кормить детей мобилизованных в школах

Согласно проекту, детей будут кормить бесплатно с 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мэрия Перми опубликовала проект постановления главы города о выделении субсидий на предоставление бесплатного питания для детей мобилизованных пермяков. Документ размещен на сайте администрации города.

«Администрация города Перми постановляет: утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление бесплатного питания детям из семей мобилизованных граждан», — говорится в проекте. В документе указано, что на предоставление бесплатного питания выделят 1,32 млн рублей.

Проект предполагает, что данное постановление вступит в силу с 1 ноября 2022 года и будет действовать по 31 декабря того же года. Проконтролировать исполнение постановления должен будет замглавы Алексей Грибанов. Ранее стало известно, что пермские власти прорабатывают вопрос о бесплатном питании для детей пермяков, которые попали под частичную мобилизацию.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о выполнении плана мобилизации в регионе.