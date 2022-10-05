В школах и детсадах Перми бесплатно накормят детей мобилизованных

Школьники и воспитанники детсадов будут обеспечены горячими обедами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В школах и детских садах Перми будут бесплатно кормить детей, родители которых попали под частичную мобилизацию. Об этом telegram-каналу Ural Mash заявила начальник городского департамента образования Анна Деменева.

«Мы вышли с инициативой до возвращения родителей домой начать бесплатно кормить детей мобилизованных родителей горячими обедами. Нас поддержали компании-организаторы питания в образовательных учреждениях. Все безусловно согласились взять на себя дополнительные расходы», — сказала Деменева. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми, к моменту выхода материала ответ на него не поступил.

По словам чиновницы, сейчас руководители образовательных организаций собирают необходимую информацию и готовят специальные талоны, «чтобы не обойти вниманием никого». Директорам школ и детсадов также поручено рассказать об инициативе пермских властей «каждой семье, где есть мобилизованный».

Ранее источник URA.RU в мэрии Перми подтвердил, что власти обсуждают введение бесплатного питания для детей, чьи родители были мобилизованы для участия в СВО. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, регион полностью выполнил план по отправке резервистов в учебные центры.

Новость обновлена в 12:25

В мэрии Перми опровергли заявление главы департамента образования администрации Анны Деменевой. Как пояснили URA.RU в пресс-службе горадминистрации, пока вопрос об организации бесплатного питания для детей мобилизованных находится на стадии обсуждения. «Действительно, проходят консультации с коллегами из регионального правительства, есть схожие предложения от коллег из федерального правительства. Однако сами меры поддержки еще прорабатываются, просчитывается потребность и возможности бюджета», — заявили в пресс-службе.