Свердловских силовиков стягивают в Крым

Некоторым сотрудникам свердловской полиции и СУ Следственного комитета по Свердловской области в частных разговорах предлагают отправиться в командировку в Крым и другие южные районы РФ, где силовики, предположительно, будут выполнять работу по охране правопорядка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Сотрудникам предлагают оформить командировку в Крым для выполнения задач по охране правопорядка», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что командировки не имеют никакого отношения к боевым действиям и полностью находятся в области ранее исполняемых должностных обязанностей.
По словам инсайдера, работу в регионе преимущественно предлагают наиболее опытным сотрудникам, которые заслужили свое доверие многолетней службой. Однако даже они могут отказаться из-за понимания существующего некомплекта в ведомствах. Пока официального предложения от начальства сотрудникам не поступало.
По одной из версий, силовикам, уехавшим в Крым, впоследствии могут предложить работу в новых регионах России: Донецкой и Луганской народных областях, а также в Запорожье и Херсонскую область. Зарплата за командировку полагается выше, чем на основном месте работы, но условия для каждого командированного обговариваются отдельно. Другой собеседник URA.RU рассказал, что подобное командирование сотрудников не является новшеством в структуре МВД. «Практика уже отработана опытом командировки полицейских из других регионов в Крым в 2014 году», — рассказал инсайдер.
URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. В пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону воздержались от комментариев.
Ранее URA.RU сообщало о переброске командированных сотрудников силовых ведомств из Свердловской области, в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожье и Херсон. По версии инсайдера, в формирующиеся администрации для охраны правопорядка поехали несколько десятков сотрудников.
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Некоторым сотрудникам свердловской полиции и СУ Следственного комитета по Свердловской области в частных разговорах предлагают отправиться в командировку в Крым и другие южные районы РФ, где силовики, предположительно, будут выполнять работу по охране правопорядка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сотрудникам предлагают оформить командировку в Крым для выполнения задач по охране правопорядка», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что командировки не имеют никакого отношения к боевым действиям и полностью находятся в области ранее исполняемых должностных обязанностей. По словам инсайдера, работу в регионе преимущественно предлагают наиболее опытным сотрудникам, которые заслужили свое доверие многолетней службой. Однако даже они могут отказаться из-за понимания существующего некомплекта в ведомствах. Пока официального предложения от начальства сотрудникам не поступало. По одной из версий, силовикам, уехавшим в Крым, впоследствии могут предложить работу в новых регионах России: Донецкой и Луганской народных областях, а также в Запорожье и Херсонскую область. Зарплата за командировку полагается выше, чем на основном месте работы, но условия для каждого командированного обговариваются отдельно. Другой собеседник URA.RU рассказал, что подобное командирование сотрудников не является новшеством в структуре МВД. «Практика уже отработана опытом командировки полицейских из других регионов в Крым в 2014 году», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. В пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало о переброске командированных сотрудников силовых ведомств из Свердловской области, в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожье и Херсон. По версии инсайдера, в формирующиеся администрации для охраны правопорядка поехали несколько десятков сотрудников.