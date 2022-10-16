Свердловских силовиков стягивают в Крым

Руководство свердловской полиции и СК предлагает сотрудникам пройти командировку в Крыму

Командировку предлагают только опытным и заслужившим доверие сотрудникам, рассказал инсайдер Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Некоторым сотрудникам свердловской полиции и СУ Следственного комитета по Свердловской области в частных разговорах предлагают отправиться в командировку в Крым и другие южные районы РФ, где силовики, предположительно, будут выполнять работу по охране правопорядка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудникам предлагают оформить командировку в Крым для выполнения задач по охране правопорядка», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что командировки не имеют никакого отношения к боевым действиям и полностью находятся в области ранее исполняемых должностных обязанностей.

По словам инсайдера, работу в регионе преимущественно предлагают наиболее опытным сотрудникам, которые заслужили свое доверие многолетней службой. Однако даже они могут отказаться из-за понимания существующего некомплекта в ведомствах. Пока официального предложения от начальства сотрудникам не поступало.

По одной из версий, силовикам, уехавшим в Крым, впоследствии могут предложить работу в новых регионах России: Донецкой и Луганской народных областях, а также в Запорожье и Херсонскую область. Зарплата за командировку полагается выше, чем на основном месте работы, но условия для каждого командированного обговариваются отдельно. Другой собеседник URA.RU рассказал, что подобное командирование сотрудников не является новшеством в структуре МВД. «Практика уже отработана опытом командировки полицейских из других регионов в Крым в 2014 году», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. В пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало о переброске командированных сотрудников силовых ведомств из Свердловской области, в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожье и Херсон. По версии инсайдера, в формирующиеся администрации для охраны правопорядка поехали несколько десятков сотрудников.