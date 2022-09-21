Источник назвал причины массового увольнения руководителей свердловской полиции

Руководители свердловской полиции уходят из-за низкой зарплаты и тяжелой работы

За полгода из свердловского главка полиции уволились около 20 ключевых сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основными причинами ухода руководителей из ГУ МВД по Свердловской области считают низкую зарплату и проблемы с комплектованием личного состава, что осложняет выполнение задач от начальства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Причины [ухода сотрудников] классические: некомплект, зарплата и палочная система (оценка работы полиции по ключевым показателям — прим. URA.RU). Это продолжается не первый год, поэтому уже классика», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, часть руководителей увольняются в поисках более прибыльного места, в приоритете — переход в коммерческие структуры. Не менее значимой проблемой инсайдеры считают некомплект — сотрудников не хватает для выполнения ряда задач, а их привлечение в ведомство проблематично, особенно на должности участковых уполномоченных.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не приходил.

Ранее URA.RU сообщало об увольнениях сразу нескольких руководителей. По информации инсайдеров, за полгода из главка ушли около 20 ключевых сотрудников. В их числе начальник управления по работе с личным составом Владимир Тиряев, который отвечал за восполнение кадрового некомплекта. Кроме него, в конце марта уволился начальник свердловского бюро Интерпола Андрей Черников, а претендовавший на его место сотрудник оперативно-розыскной части собственной безопасности был понижен в должности.