Свердловских силовиков массово перебрасывают в ЛДНР, Запорожье и Херсон

Руководители из свердловской полиции, СК и прокуратуры уезжают в новые регионы РФ

05 октября 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Силовики не будут принимать участие в боевых действиях, а займутся работой в местных администрациях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Десятки сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, среди которых есть бывшие высокопоставленные руководители, отправлены из Свердловской области в присоединившиеся к РФ регионы — бывшие территории Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области) — где формируются российские администрации. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых ведомствах. «Военные следователи ЦВО (штаб находится в Екатеринбурге — прим. URA.RU) готовились к командировкам еще с сентября. Тогда же готовили сотрудников полиции и гражданский СК по Свердловской области. Важно, что они командированы не для участия в боевых действиях (в отличие от мобилизованных офицеров), а именно для поддержания правопорядка на новых территориях», — рассказал собеседник агентства. Последними командируются сотрудники прокуратуры. Предположительно, из Свердловской области с сентября отправили несколько десятков силовиков, в числе которых офицеры, занимавшие ключевые должности, в частности, в свердловском главке полиции. «Велся отбор среди наиболее успешных сотрудников. Что касается следователей, то подбирались офицеры с хорошей репутацией, зарекомендовавшие себя во время расследования громких уголовных дел», — объяснил инсайдер. URA.RU направило запросы в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области, военное следственное управление по Центральному военному округу, а также в прокуратуру Свердловской области. Ответов на момент публикации не поступало. В пресс-службе СУ СК по региону воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало о формировании новой структурной единицы в ГУ МВД по Свердловской области — там должен был быть назначен четвертый заместитель начальника главка Александра Мешкова. Согласно плану, новый человек должен был, помимо прочего, заняться вопросом командирования сотрудников в администрации ДНР, ЛНР. Херсонская, Запорожская область, Донецкая и Луганская народные республики официально вошли в состав России 5 октября, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Договоры о вхождении регионов в состав РФ были подписаны 30 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десятки сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, среди которых есть бывшие высокопоставленные руководители, отправлены из Свердловской области в присоединившиеся к РФ регионы — бывшие территории Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области) — где формируются российские администрации. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых ведомствах. «Военные следователи ЦВО (штаб находится в Екатеринбурге — прим. URA.RU) готовились к командировкам еще с сентября. Тогда же готовили сотрудников полиции и гражданский СК по Свердловской области. Важно, что они командированы не для участия в боевых действиях (в отличие от мобилизованных офицеров), а именно для поддержания правопорядка на новых территориях», — рассказал собеседник агентства. Последними командируются сотрудники прокуратуры. Предположительно, из Свердловской области с сентября отправили несколько десятков силовиков, в числе которых офицеры, занимавшие ключевые должности, в частности, в свердловском главке полиции. «Велся отбор среди наиболее успешных сотрудников. Что касается следователей, то подбирались офицеры с хорошей репутацией, зарекомендовавшие себя во время расследования громких уголовных дел», — объяснил инсайдер. URA.RU направило запросы в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области, военное следственное управление по Центральному военному округу, а также в прокуратуру Свердловской области. Ответов на момент публикации не поступало. В пресс-службе СУ СК по региону воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало о формировании новой структурной единицы в ГУ МВД по Свердловской области — там должен был быть назначен четвертый заместитель начальника главка Александра Мешкова. Согласно плану, новый человек должен был, помимо прочего, заняться вопросом командирования сотрудников в администрации ДНР, ЛНР. Херсонская, Запорожская область, Донецкая и Луганская народные республики официально вошли в состав России 5 октября, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Договоры о вхождении регионов в состав РФ были подписаны 30 сентября.