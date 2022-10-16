Жители города могут приносить в центр теплые вещи, нескоропортящиеся продукты питания или медикаменты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предприниматели из Нового Уренгоя (ЯНАО) открыли центр по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Жители города могут приносить вещи для ямальских военнослужащих, которые будут передавать волонтеры из ЯНАО, рассказал URA.RU общественник Илья Иванов.

«Мы занимаемся созданием центра по сбору гуманитарной помощи для наших военнослужащих. На базе производственного предприятия города было выделено помещение на безвозмездной основе, которое мы оборудуем под наш центр. Все горожане могут самостоятельно осуществить доставку вещей в центр. Если такой возможности нет, то наши волонтеры могут приехать и забрать лично», — отметил бизнесмен.

Иванов уточнил, что помещение располагается по адресу: город Новый Уренгой, улица Таежная 125/1. Жители города могут приносить туда теплые вещи, нескоропортящиеся продукты питания или медикаменты. «Мы также будем держать связь с нашими бойцами и собирать те вещи, которые им будут необходимы в первую очередь. Вся информация будет доступна по телефону 8(961) 213-22-55», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Резервисты, призванные из запаса, проходят обязательное обучение в учебных центрах воинских частей на территории РФ. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защитить мирное население Донбасса.

Центр сбора помощи Илья Иванов