В Свердловской области разрабатывают сенсоры, которые помогут лечить рак

Хемосенсоры помогут обнаружить тяжелые металлы в организме и окружающей среде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают хемосенсоры, благодаря которым можно находить и купировать раковые клетки, диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, определять уровень сахара или наркотических веществ в крови. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Новые хемосенсоры помогут обнаружить тяжелые металлы в организме и окружающей среде. Например, достать редкоземельные металлы для промышленности, извлечь токсичные элементы, как цианиды, фториды из воды, чтобы это не загрязнять окружающую среду», — сказано в сообщении.

Интоксикация организма тяжелыми металлами может быть вызвана не только приемом препаратов. «Например, из-за выброса отработанных вод в близлежащие водоемы или проникновения металлов в почвы, расположенные рядом с заводами. Хемосенсоры могут не только выступать как детекторы тяжелых металлов, но и помогать в их извлечении, например, из воды», — отметили в вузе.

Ранее агентство писало, что в УрФУ и Уральском отделении Российской академии наук (УрО РАН) с учеными из Египта и Саудовской Аравии изучили концентрацию вредных веществ в столице Урала. Ученые сделали более 60 проб грязи и выяснили, что концентрация металлов в городе очень высока.