16 октября 2022

Завод теневого мэра Перми ищет специалиста по гособоронзаказу

Пермский завод «Камкабель» ищет специалиста по гособоронзаказу
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисту по гособоронзаказу обещают заработную плату от 45 тысяч рублей Фото:

Пермское предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является самый богатый депутат гордумы Владимир Плотников, ищет специалиста по гособоронзаказу. Объявление с описанием вакансии работодатель разместил на сайте Headhunter.

«Специалист по гособоронзаказу (ГОЗ). Контроль соблюдения подразделениями нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение ГОЗ, Участие в формировании контрольных процедур по его исполнению, сопровождение договорной работы по сбыту продукции, участие в формировании отчетов», — указано в описании вакансии.

Специалисту обещают пятидневную рабочую неделю, полный соцпакет, а также возможность освоения смежной профессии. Заработная плата — от 45 тысяч рублей на руки. Зарплатные ожидания рассматриваются в индивидуальном порядке, работодатель просит указывать их в резюме.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие объявило о расширении штата. Заводу срочно требуются кровельщики в бригаду на зарплату в 58 тысяч рублей.

ООО «Камкабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. По данным сервиса СБИС, компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации», одним из учредителей которого является депутат Владимир Плотников. В политтусовке Перми его негласно называют теневым мэром. Он также является лидером по уровню доходов среди депутатов пермской гордумы. По итогам 2021 года Плотников указал в декларации 221 миллион рублей.

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Пермское предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является самый богатый депутат гордумы Владимир Плотников, ищет специалиста по гособоронзаказу. Объявление с описанием вакансии работодатель разместил на сайте Headhunter. «Специалист по гособоронзаказу (ГОЗ). Контроль соблюдения подразделениями нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение ГОЗ, Участие в формировании контрольных процедур по его исполнению, сопровождение договорной работы по сбыту продукции, участие в формировании отчетов», — указано в описании вакансии. Специалисту обещают пятидневную рабочую неделю, полный соцпакет, а также возможность освоения смежной профессии. Заработная плата — от 45 тысяч рублей на руки. Зарплатные ожидания рассматриваются в индивидуальном порядке, работодатель просит указывать их в резюме. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие объявило о расширении штата. Заводу срочно требуются кровельщики в бригаду на зарплату в 58 тысяч рублей. ООО «Камкабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. По данным сервиса СБИС, компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации», одним из учредителей которого является депутат Владимир Плотников. В политтусовке Перми его негласно называют теневым мэром. Он также является лидером по уровню доходов среди депутатов пермской гордумы. По итогам 2021 года Плотников указал в декларации 221 миллион рублей.
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