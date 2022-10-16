В Кольцово задержали дебошира из Питера, ругавшегося матом и курившего сигарету в самолете

17 октября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

В Кольцово на нарушителя порядка составили два протокола — за курение в неположенном месте и мелкое хулиганство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кольцово задержали пьяного мужчину, который ругался матом и курил в самолете. Об этом сообщает ЛО МВД России в аэропорту Кольцово. «14 октября около 16.00 часов местного времени в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что на стоянку к готовящему к взлету воздушному судну рейса „Екатеринбург — Санкт-Петербург“ требуется наряд полиции», — заявили в пресс-службе. Силовикам сообщили, что на борту находится дебошир. Сотрудники транспортной полиции установили, что правонарушителем оказался 45-летний житель города Санкт-Петербург. При посадке самолета мужчина находился в состоянии опьянения, ругался матом на других пассажиров и курил сигарету. В отношении мужчины составили два протокола об административном правонарушении — запрет на курение в общественном месте и мелкое хулиганство. Ранее житель Оренбургской области, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, устроил скандал на борту. 21-летний мужчина закурил прямо во время полета, а также нецензурно оскорблял экипаж судна.

В Кольцово задержали пьяного мужчину, который ругался матом и курил в самолете. Об этом сообщает ЛО МВД России в аэропорту Кольцово. «14 октября около 16.00 часов местного времени в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что на стоянку к готовящему к взлету воздушному судну рейса „Екатеринбург — Санкт-Петербург“ требуется наряд полиции», — заявили в пресс-службе. Силовикам сообщили, что на борту находится дебошир. Сотрудники транспортной полиции установили, что правонарушителем оказался 45-летний житель города Санкт-Петербург. При посадке самолета мужчина находился в состоянии опьянения, ругался матом на других пассажиров и курил сигарету. В отношении мужчины составили два протокола об административном правонарушении — запрет на курение в общественном месте и мелкое хулиганство. Ранее житель Оренбургской области, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, устроил скандал на борту. 21-летний мужчина закурил прямо во время полета, а также нецензурно оскорблял экипаж судна.