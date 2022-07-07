07 июля 2022

После снижения продаж новостроек в Кургане упали цены на хрущевки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Хрущевки на вторичном рынке Кургана подешевели больше всего Фото:

В Кургане за полгода стоимость хрущевок снизилась почти на 7%. Об этом сообщили представители местного рынка недвижимости. Ранее в Кургане за год число активных объявлений о продаже квартир в новостройках снизилось в три раза.

«Отслеживая изменения стоимости квадратного метра квартир различной планировки за первое полугодие 2022 года в целом, мы наблюдаем следующее: менее всего снизилась цена квартир в домах улучшенной планировки (-1,9%). Больше за указанный срок подешевели квартиры „хрущевской“ (-6,8%) и „сталинской“ (-6,0) планировок», — указано на сайте агентства «БК Недвижимость».

Аналитики компании отметили, что стоимость «ленинградок» и квартир в домах спецпроектов за это время снизилась на 4,3% и 3,7% соответственно. При этом в июне за месяц средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке недвижимости увеличилась на 0,2%. Она составила 38,1 тыс. рублей за квадратный метр.

В мае средняя цена сделок купли-продажи вторичных квартир снизилась на 0,7%. В конце июня стало известно, что жители Кургана стали чаще брать квартиры на вторичном рынке недвижимости в ипотеку. Это было связано со снижением ставки по ипотеке до 10,5%.

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В Кургане за полгода стоимость хрущевок снизилась почти на 7%. Об этом сообщили представители местного рынка недвижимости. Ранее в Кургане за год число активных объявлений о продаже квартир в новостройках снизилось в три раза. «Отслеживая изменения стоимости квадратного метра квартир различной планировки за первое полугодие 2022 года в целом, мы наблюдаем следующее: менее всего снизилась цена квартир в домах улучшенной планировки (-1,9%). Больше за указанный срок подешевели квартиры „хрущевской“ (-6,8%) и „сталинской“ (-6,0) планировок», — указано на сайте агентства «БК Недвижимость». Аналитики компании отметили, что стоимость «ленинградок» и квартир в домах спецпроектов за это время снизилась на 4,3% и 3,7% соответственно. При этом в июне за месяц средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке недвижимости увеличилась на 0,2%. Она составила 38,1 тыс. рублей за квадратный метр. В мае средняя цена сделок купли-продажи вторичных квартир снизилась на 0,7%. В конце июня стало известно, что жители Кургана стали чаще брать квартиры на вторичном рынке недвижимости в ипотеку. Это было связано со снижением ставки по ипотеке до 10,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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