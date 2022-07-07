После снижения продаж новостроек в Кургане упали цены на хрущевки. Скрин

08 июля 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Хрущевки на вторичном рынке Кургана подешевели больше всего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за полгода стоимость хрущевок снизилась почти на 7%. Об этом сообщили представители местного рынка недвижимости. Ранее в Кургане за год число активных объявлений о продаже квартир в новостройках снизилось в три раза. «Отслеживая изменения стоимости квадратного метра квартир различной планировки за первое полугодие 2022 года в целом, мы наблюдаем следующее: менее всего снизилась цена квартир в домах улучшенной планировки (-1,9%). Больше за указанный срок подешевели квартиры „хрущевской“ (-6,8%) и „сталинской“ (-6,0) планировок», — указано на сайте агентства «БК Недвижимость». Аналитики компании отметили, что стоимость «ленинградок» и квартир в домах спецпроектов за это время снизилась на 4,3% и 3,7% соответственно. При этом в июне за месяц средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке недвижимости увеличилась на 0,2%. Она составила 38,1 тыс. рублей за квадратный метр. В мае средняя цена сделок купли-продажи вторичных квартир снизилась на 0,7%. В конце июня стало известно, что жители Кургана стали чаще брать квартиры на вторичном рынке недвижимости в ипотеку. Это было связано со снижением ставки по ипотеке до 10,5%. Скрин: сайт компании «БК Недвижимость» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане за полгода стоимость хрущевок снизилась почти на 7%. Об этом сообщили представители местного рынка недвижимости. Ранее в Кургане за год число активных объявлений о продаже квартир в новостройках снизилось в три раза. «Отслеживая изменения стоимости квадратного метра квартир различной планировки за первое полугодие 2022 года в целом, мы наблюдаем следующее: менее всего снизилась цена квартир в домах улучшенной планировки (-1,9%). Больше за указанный срок подешевели квартиры „хрущевской“ (-6,8%) и „сталинской“ (-6,0) планировок», — указано на сайте агентства «БК Недвижимость». Аналитики компании отметили, что стоимость «ленинградок» и квартир в домах спецпроектов за это время снизилась на 4,3% и 3,7% соответственно. При этом в июне за месяц средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке недвижимости увеличилась на 0,2%. Она составила 38,1 тыс. рублей за квадратный метр. В мае средняя цена сделок купли-продажи вторичных квартир снизилась на 0,7%. В конце июня стало известно, что жители Кургана стали чаще брать квартиры на вторичном рынке недвижимости в ипотеку. Это было связано со снижением ставки по ипотеке до 10,5%.