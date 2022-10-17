Губернатор: жителям дома в Ейске купят новые квартиры

18 октября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Жителей дома в Ейске обеспечат новым жильем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям дома в Ейске купят новые квартиры, если здание не восстановят. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен — либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах», — сказал Кондратьев. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, «максимальную помощь» окажут каждому. Ранее сообщалось, что в Ейске произошло крушение военного самолета Су-34. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что достоверно известно о трех погибших в результате происшествия. Позже в МЧС России сообщили, что число пострадавших выросло до 21 человека. На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На данный момент пожар локализован.

Жителям дома в Ейске купят новые квартиры, если здание не восстановят. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен — либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах», — сказал Кондратьев. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, «максимальную помощь» окажут каждому. Ранее сообщалось, что в Ейске произошло крушение военного самолета Су-34. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что достоверно известно о трех погибших в результате происшествия. Позже в МЧС России сообщили, что число пострадавших выросло до 21 человека. На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На данный момент пожар локализован.